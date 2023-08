Faustino Álvarez y Jesús Ibáñez, con fondo de Urbiés

Me llega "Flora" de Faustino Álvarez, de El Pedreru y Les Matielles (Urbiés). Tengo al autor, antiguo diputado, afecto mantenido durante años. Escrito en asturiano que, confieso, me lleva el cuádruple de tiempo que otros libros que esperan mirada con inmediata comprensión lectora, diría la benemérita comunidad escolar, por lo que esperaré a que aparezca en castellano, aunque guarde edición príncipe con amor. Me pasó con "Historia Universal de Paniceiros", de Bello, muy buen escritor pero no sé si en bable normalizado. Faustino opta por el académico y, a la vez, popular femenino Xosefa mientras abusa del masculino en la grafía Gosé de la fonética asturiana decimonona que sorprende cuando se espera Xosé o aún Josep. No tengo nada contra el asturiano, ¡faltaría más!, salvo que fanáticos sustituyan Oviedo por falsario Uvieu sin apoyatura alguna… ¡en doce siglos! Gracias, desde aquí, a Focsa, supresora de Uviei en sus carrocetas. (Por cierto, en la jura ovetense, Pontón y Fidalgo, de excelentes trayectorias, deslizaron un nombre irreal, carente de gentilicio, en el que cae también Faustino treinta veces en su novela.

Fausto es de Urbiés y hace tiempo se comprometió consigo a indagar las comunes raíces locales de otro escritor, Jesús Ibáñez, aventurero fantástico. Ibáñez, o su editor, en ocasiones convierte la b en v, incluso para mentar su origen, y el de su hermana, monja benita. Otros la lían a contrario sensu, v.g., con Teverga, que preocupaba a Manuel Lombardero. Ibáñez escribió "Memorias de mi cadáver" en línea con la fabulosa escritura tremendista de Louis Ferdinand Céline. Lo vacié en fichas, pero reclamo devolución pues tengo cariño por mi ejemplar, facilitado, México/73, por Almeida, socialista de cierto activismo en el convulso Oviedo del 19/7/36. Si quiere anonimato por favor déjelo, sin embargo, en Me_APT C/Avda. del Cristo, 53. Faustino va a sacar pronto "Tatiana", de Jesús Ibáñez, aparecida por entregas en Avance que espero, como otras investigaciones sobre ese mítico coterráneo, lleguen a la estampa con el impecable formato de este "Flora".