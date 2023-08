Nueva visión de un Naranco asolado

No cabe la menor duda de que habitualmente un refrán tal como "no hay mal que por bien no venga" refleja una realidad virtual. Viene esto a colación del infortunado y condenable incendio que afectó al monte Naranco de Oviedo el 31 de marzo de este año. En la madrugada de ese fatídico día se declararon más de una docena de puntos de ignición entre la una y las dos de la madrugada que arrasaron buena parte del pulmón verde ciudadano junto con el Campo y los parques de Invierno y de Purificación Tomás, simultaneidad que apunta, sin duda, a un cruel acto pirómano emulando el estilo de Nerón. Sospechosamente, en la proximidad del restaurante Buenos Aires también se registraron varios focos sincrónicos.

Supuso un espectáculo dantesco que parecía incontrolable, lo que obligó al desalojo de un centenar de habitantes de los núcleos rurales de Cuyences y Fitoria. Para su extinción se contó con el apoyo de la Unidad Militar de Emergencia (UME) que coadyuvó a sofocar la siniestra quema. Se calcula que un 25 % de la sierra naranquina fue pasto de las voraces llamas. Hace un tiempo el RIDEA (Real Instituto de Estudios Asturianos) organizó un ciclo de conferencias sobre el Naranco, que fue complementado con varias salidas multidisciplinares a la totémica orografía ovetense, con la intención de divulgar su geología, botánica y otros hechos relevantes, en las que participó, de manera sorpresiva, una numerosa ciudadanía, ávida por mejorar el conocimiento de todo lo que atañe a ese monte que nos abriga por septentrión. Un resumen de lo expresado en ese programa cultural ha sido extractado en un libro titulado "En torno al monte Naranco. Desafíos y oportunidades", editado en 2020. Al desaparecer la vegetación por el fuego, se puede observar de manera nítida el sustrato rocoso sobre la que esta se asienta. Aprovechando tal deplorable suceso, me propongo presentar a mis convecinos carbayones una estructura geológica singular y que es visible desde muchos puntos de la capital, a pesar de que pueda pasar desapercibida para el profano. Conforma el subsuelo del Naranco un conjunto de materiales de la era Paleozoica, básicamente constituidos por cuatro formaciones litoestratigráficas, dos pertenecientes al Devónico y las otras al Carbonífero Inferior, denominadas de antigua a moderna: "Caliza de Moniello" –que suministró sillares utilizados para construir el teatro Campoamor y las casas del Deán Payarinos y García-Conde o el palacio de la Junta General del Principado―–, "Areniscas del Naranco" –cuya riqueza en hierro fue explotada por minería subterránea en el límite de los siglos XIX y XX―–, "Caliza Griotte" –cuyo color rojizo luce en las iglesias de San Juan y San Pedro de los Arcos―– y "Caliza de Montaña" –beneficiada en enormes canteras, por suerte no visibles desde Oviedo. Ahora procede despejar el interrogante. La estructura anunciada es una falla geológica, notable fractura que desplaza las calizas de la "Formación Moniello", situada en proximidad a lo que siempre conocimos como la "Cantera" a secas (denominada comercialmente "Cantu el Cierru" o "La Perisilla"), muy cerca de la parrilla Buenos Aires. Tal accidente tectónico presenta una orientación noroeste-sureste y como se puede ver en la foto desplaza el labio derecho del mismo, evidenciando una tensión sobre los materiales pétreos, hasta lograr romper su continuidad estratigráfica.