Palabras de un joven Papa

Mientras en nuestros pueblos y ciudades miles de jóvenes corrían alocados a las distintas fiestas, festivales, y todo ese rosario de borracheras, de músicas atronadoras y de no sé cuántas locuras más, cientos de jóvenes ovetenses y asturianos, se fueron a vivir una fiesta diferente por tierras portuguesas, muchos valientes que decidieron cargarse con una mochila de sueños y locuras para encontrarse con un joven anciano, para vivir en Lisboa un encuentro con Francisco, para responder a la llamada que les invitaba a lanzarse a los caminos para escuchar palabras, para pronunciar eslóganes, para experimentar la maravilla de un encuentro diferente...

La jornada mundial de la juventud que convocó a más de un millón de jóvenes venidos de todos los rincones de nuestro mundo para vivir la alegría que brota de un mensaje que para muchos o está vacío o ya no les dice nada, o sin más no les interesa. Entre esos jóvenes que vivieron una experiencia intensa había un puñado de ovetenses, de las distintas parroquias de nuestra ciudad, algunos de ellos fueron desde mi parroquia y han vuelto cargados de muchas ilusiones, de mucha fuerza, y de muchas ganas de hacer y de soñar cosas nuevas.

Hablando con ellos me comentaban lo intenso que fue la experiencia, la cantidad de personas y de acontecimientos que vivieron, la alegría que se compartió, los cantos, las noches en vela, pero sobre todo las palabras que escucharon de los labios de ese papa achacoso, pero que no renuncia a su cercanía, a su frescura, a sus palabras sencillas, a la fuerza que le da el evangelio, y sobre todo a esa juventud que todavía conserva en su corazón.

Como buen argentino, desde hace semanas jugó con la imagen de "un partido de fútbol", nos hablaba de un partido amistoso que todos íbamos a jugar en Lisboa, en el que no habría vencedores ni vencidos, sino en el que todos ganaríamos, un partido que invitaba a todos esos jóvenes que jugaron hasta el último minuto, que nada les distrajera, que jugásemos el equipo, que lo viviésemos con intensidad, que fuésemos uno.

Y así fue, nuestros jóvenes vivieron un verdadero encuentro, en el que hicieron realidad aquellas palabras que el mismo Papa recordaba de Martin Luther King: "Tengo un sueño...", todos ellos como nosotros teníamos y tenemos un sueño, transformar un mundo que mirado desde los ojos de Jesús de Nazaret necesita de hombres y mujeres, de jóvenes y de no tan jóvenes, que rompan sus miedos y se comprometan en una verdadera revolución como el mismo Papa decía: que no nos cansemos, que nuestra inquietud rompa todas esas rutinas que nos ahogan, que seamos capaces de sorprendernos, que vivamos "amordizados" por un Dios que ama a todos con locura. Pero las grandes palabras de nuestro Papa iban mucho más allá, como siempre con sus palabras que para unos son un verdadero grito de esperanza y para otros vaciedades peronistas; invitaba a aquellos miles y miles de jóvenes enardecidos, apasionados y felices, a que fuesen transgresores, que no fueran conformistas, que no se dejasen esclavizar ni por la redes, ni por el móvil, ni por esos mensajes engañosos que cada día nos envuelven, sino que fueran valientes para cambiar este mundo.

¡Qué gozada!, me dicen algunos, que sobredosis de vida y de ilusión, que borrachera de evangelio y de la alegría de la fe, escuchar las palabras de este joven Papa que los invitaba a ser originales, a ser únicos, porque para Dios ninguno es un número, sino que es un rostro, una cara, un corazón, un nombre, porque hoy muchos ni siquiera saben tu nombre, ni te llaman por tu nombre, simplemente por un algoritmo que masifica tu ser, que te convierte en un rostro virtual, en un objetivo de engaños, de promesas falsas de felicidad, de vanas y superfluas palabras. Un Papa que nos habla de una iglesia que es una casa en la que nadie sobra, una iglesia abierta a todos, por muy diferentes que seamos, una iglesia en la que no hay ni los de arriba ni los de abajo, sino que todos somos uno e iguales... Cuántas palabras de un Papa para muchos querido y para otros ninguneado, cuantas palabras sencillas que esconden mensajes de tal calado que hacen temblar muchas seguridades… Como me dicen ellos: "Si no lo has pillado háztelo mirar o simplemente vuelve a escucharlo…".