Elecciones, nunca antes de junio de 2024

El jueves se forman las Cortes pero sigue la incertidumbre sobre el gobierno resultante del 23J. Desde el primer instante el presidente en funciones ha sostenido la improcedencia de nuevas elecciones, una de las salidas del horizonte constitucional. En efecto, deben evitarse comicios, pues el pueblo español manifestaría fatiga para urnas navideñas e incluso cierta enemistad a políticos y, más preocupante, a la Democracia; lo constato en mi veteranía y como interventor siempre que no fui candidato. Si las elecciones resultaran irremediables, con el consiguiente costo político, y los grandes partidos mantienen incapacidad de acercarse, desoyendo la voz popular de elevar a normal, como el aforismo suarista de la primera transición, lo que es normal a nivel de calle, habría que tener, cuando menos, la sensibilidad social y el talante estadista de retrasar las elecciones haciéndolas coincidir con las europeas que, sí o sí, serán en la primera semana de junio de 2024, donde España debe, también sí o sí, seguir liderando anhelos comunitarios. Ignoro si hasta entonces ha de prorrogarse el gobierno en funciones o sería mejor uno provisional, de gestión o concentración, dando o no paso ya a la joya semiescondida de la Vicepresidenta Primera para lo que quizá falte aún madurez en el ambiente de los bloques políticos. En cualquier caso, deben mantenerse derechos sociales e igualitarios, crecimiento económico y lucha contra calentamiento global. El peligro protofascista no viene tanto de Vox y sus exabruptos ni de los pactos reaccionarios de Vox/PP en autonomías sino del desapego social, las actitudes irrespetuosas e intolerantes, el siempre temible regreso a primer plano de la vesánica corrupción en altura y bajuras y/o de la polarización separatista, males que fragilizan la Libertad.

Señala Avelino Martínez, con cuyos consejos enriquezco el magín, es hora de inteligencia y generosidad.