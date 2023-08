Federico Martín Bahamontes –en realidad se llamaba Alejandro pero se le quedó Federico por un tío suyo– se ha escapado para siempre del pelotón de los que le seguimos aquí.

–¡Vitorino, fíjate en el veintitrés!

Fue el grito de Ricardo Vázquez Prada a mi muy querido pariente Vitorino Ortiz, en plena calle Campomanes, exactamente entre Telégrafos, frente a la ONCE, y la esquina de Martínez Marina. Ricardo, Tomasín, era el entusiasta descubridor de ese ciclista desconocido, Bahamontes, según proclamaba en "Región" y en las ondas de Radio Asturias. No vimos al tal 23, que no supimos dónde colocaba el dorsal y que fue, además, una exhalación ni tampoco lo identificamos al día siguiente bajando hacia Piedramuelle, en pelotón que Vitorino me señaló comandaba Chacón, líder con maillot blanco de Anís de la Asturiana. Alejandro (coincidía con mi nombre, Antonio Alejandro) Martín Bahamontes, entrevisto en esas dos barulladas exhalaciones, pasó a ser mi héroe deportivo, mientras que mi hermano optaba por Miguel Poblet, el sprinter, en las carreras de chapas por los pasillos de casa y/o en el Bombé.

En 1959 coincidí en Francia con los directos televisivos de la cronoescalada del Puy de Dôme y la vuelta de honor a la pista del Parque de los Príncipes. El encargado financiero de esa emblemática instalación deportiva era el oriundo langreano Jesús Ortega, que intentó llevarme al homenaje del ídolo pero no pudo ser y sí semanas después allí mismo a ver a Guillermo Timoner ganar "La revenche du Championat du monde". El mallorquín Timoner, fenómeno veloz indoor, pero todo el carisma en la carretera convencional era de Bahamontes (“¡bah!” “¡montes!”, decía otro gran amigo ido, José Adolfo Lorenzo Alonso) que había doblegado el reino, diría un tal Peter Pan, de "Nunca Jamás", palmarés de los Bobet, Anquetil, Gaul...

Muchos años después, cuando le saludé en el Campoamor, acompañante que era de la principesca organización premiada del Tour, me impresionó su estatura de español menudo ¡si yo lo había soñado enorme!¡el as de los ases!