Es la política

El pasado domingo 13, en el suplemento "Criterios" de LA NUEVA ESPAÑA, leía el siguiente titular: "Los españoles piensan que la política es el problema, no la solución". Preocupante. Necesitamos la política. Siguiendo la afirmación aristotélica de que el hombre es "un animal político", todos vivimos en una sociedad organizada políticamente y participamos en los asuntos públicos, en mayor o menor medida, con el fin de buscar el bien común. Según la RAE, la política es "la actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su voto, con su opinión o de cualquier otro modo". Y, asimismo, es la "actividad de los que rigen o aspiran a regir los asuntos públicos". Por tanto, todos nos sentimos concernidos. Viniendo a lo local, los ovetenses, con nuestro voto el pasado 28 de mayo, hemos decidido la configuración de la corporación que ha de regir los asuntos públicos en el marco del concejo de Oviedo. El Partido Socialista Obrero Español se presentó a las pasadas elecciones municipales con el objetivo de lograr la mayoría suficiente para aplicar nuestro programa de gobierno; gobernar es nuestra vocación y nuestro objetivo irrenunciable; no ha sido así. La ciudadanía ha otorgado la mayoría al Partido Popular y ha decidido que nosotros lideremos la oposición con nuestros siete concejales. Y así lo haremos. En estos dos meses desde la cita con las urnas hemos debatido asuntos trascendentes para Oviedo, como el convenio de La Vega, en cuya retirada del orden del día del último pleno insistimos en solitario, y tendremos ocasión de hacerlo sobre el futuro de las fiestas, las de San Mateo que se acercan y las populares de barrios y pueblos o sobre el futuro de la tradición milenaria alfarera de Faro. Desde ese liderazgo de la oposición haremos política. Una política constructiva, responsable, en positivo, buscando en todo momento el bien común, confiados en que la política sí es la solución ante los problemas de los ovetenses. Políticas con las que defenderemos nuestro modelo de ciudad.

En los temas claves para el futuro de Oviedo buscaremos más lo que nos une y las coincidencias que lo que nos divida. La receta para el éxito es sencilla: el diálogo y la búsqueda de consensos de ciudad que consigan soluciones estables en el tiempo. Y también la política municipal es la política de las pequeñas cosas. También ahí estaremos.

Toda la sociedad está impregnada de política. Políticas concretas, necesarias. Políticas económicas, sociales, medioambientales, culturales, urbanísticas... Todo cabe en un Ayuntamiento. Es una gran responsabilidad acertar porque en el acierto nos va el bien de la mayoría y recuperar la confianza de la ciudadanía hacia la política. Para eso hemos sido elegidos. Para buscar, con el mayor acierto posible, ese bien común. Unos desde el gobierno y nosotros desde nuestra posición. Pero no les quepa la más mínima duda de que no renunciaremos a esa búsqueda. Coincidiremos en ocasiones. En otras no. Y así lo haremos saber. Nuestra lealtad, incuestionable, es con los ovetenses.

Al igual que Gabriel Celaya creía que "la poesía es un arma cargada de futuro", también, por qué no, la política ha de ser la herramienta que nos brinde un futuro mejor. Por tanto, sí; somos optimistas y por eso creemos en la política. Creemos en el futuro de Oviedo y en los ovetenses. Creemos en la democracia. Creemos que los veintisiete concejales y concejalas que formamos la corporación y que, estoy seguro, compartimos el orgullo de representar a los ovetenses, podremos ser rivales pero nunca enemigos. Y creemos en la libertad. Como epílogo idóneo a estas líneas concluyo con unos versos de nuestro admirado Antonio Gamoneda:

Algo más puro aún / que el amor, debe / aquí ser cantado; / en cales vivas, en / materias atormentadas, / algo reclama curvas / de armonía. / No es la muerte. / Este orden invisible es la libertad.