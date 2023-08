El maltrato y abandono del río Gafo

Han transcurrido diecisiete años desde que publiqué en este periódico el artículo "El río Gafo. Crónica de una vida pasada por agua" en el que daba a conocer las diferentes vicisitudes por las que ha pasado este afluente del río Nalón. Hace casi mil años que decidieron bautizarle con este nombre cuyo origen está asociado a la lepra, pues en aquellos lejanos tiempos a los leprosos se les llamaba gafos y nuestro río pasaba muy cerca de la malatería de San Lázaro. Tal es así que desde siempre estuvo condenado a sufrir las consecuencias de la contaminación.

Hace unos días se publicaron noticias referidas al estado en el que se encuentra a su paso por Las Caldas y algo se está haciendo, de momento desbroce del entorno de la presa del Molín del Medio y del Reguero Cueva. Las redes sociales han difundido un vídeo en el que una representante del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo da cuenta da cuenta del estado en el que se encuentra el río Gafo. Concluyo, este río está gafado porque la suerte no le acompaña desde tiempo ha. Una vez desparecida la temible enfermedad infecciosa entra en juego, a finales del siglo XIX, la industrialización con la puesta en funcionamiento de la fábrica de explosivos de La Manjoya. Esta factoría comenzó a verter sus tóxicos residuos a su cauce hasta mediados de los años noventa del pasado siglo. Finalmente la construcción de un campo de golf a partir del año 1998 no le ha sido ajena. La falta de compromiso por parte de las administraciones públicas y cierta desidia por parte del vecindario obligan a denunciar esta situación en una apuesta de lo que considero ejercicio del derecho de ciudadanía activa, clave de la sociedad sostenible.

El campo de golf impuso la construcción de un túnel bajo la loma pizarrosa del Cuetu (Casielles) y aquí empezó el calvario que año tras años venimos soportando. El río desde la salida del complejo deportivo hasta la desembocadura en el Nalón no lleva agua porque un par de compuertas cierran su paso hacia el cauce natural y las aguas se encaminan al nuevo cauce que desemboca en el Nalón en el lugar conocido como La Fuexa. Por si fuera poco, el banzao del Molín del Medio está colmatado porque no se han eliminado desde el verano de 1971 los materiales que el río ha ido depositando a lo largo del tiempo. El recorrido que media entre este ingenio hidráulico y la desembocadura muestra un aspecto bastante desolador con un hilillo de agua o, en el mejor de los casos, poblado por vegetación acuática alimentada por aguas residuales. El aspecto es desolador.

No alcanzo a entender el silencio del hotel y de los restaurantes cuando lo normal sería adoptar por su parte una posición contundente para que este río vuelva a recobrar su vida. Va camino del centenario la construcción de la bóveda que soterró su cauce entre la parte posterior de El Café Español y el desaparecido acceso a Priorio porque era una obra de interés para el balneario. Los propietarios del complejo termal en el lejano 1900 presionaron al consistorio para que no autorizase la habilitación de unas escaleras cuyo objetivo era facilitar el acceso a las mujeres que lavaban la ropa en el río ya que las aguas evacuadas de los baños contaminaban el río; sin embargo, en lo que constituye el mejor ejemplo de una burda hipocresía lo que se pretendía era acabar con la molesta presencia de las lavanderas al lado de un hotel en el que descansaba la flor y nata de las clases pudientes, aristocracia, burguesía, militares y alto clero.

El río Gafo necesita una actuación que vaya más allá de la siega de la vegetación que crece en su ribera y si tanta preocupación se manifiesta hacia los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en el contexto de la Agenda 2030 debe comenzarse por la recuperación de esta corriente de agua en sus últimos metros antes de alcanzar el río Nalón. La primera actuación que debe acometerse es el dragado de su cauce a partir del campo de golf y el prado Les Piedres hasta el banzao del Molín del Medio. Tal es así que en esta presa no se ve la compuerta que permitía vaciarla y además, desde hace unos años, el agua que circulaba por el canal para el funcionamiento del molino ya no puede discurrir. Afortunadamente, el edificio de este artefacto aún se mantiene en pie porque no hace muchos años fue restaurado, pero sus rodeznos padecen una parálisis permanente no solamente porque no les llega el agua, sino porque están deteriorados y tampoco ya no hay maíz que moler entre otras cosas porque no se cultiva.

A partir de aquí y hasta Las Caldas, el bosque de ribera que se extiende hasta la boca del túnel a la altura de la antigua fonda El Café Español necesita una atención urgente en relación con los vertidos de cuatro viviendas puesto que la bomba que los debería conducir a la depuradora no está operativa.

El estado en el que se encuentra este río corrobora el abandono al que ha sido condenado por las diferentes administraciones para las que los ODS son simplemente una declaración de buenas intenciones plasmadas en documentos impresos o digitales. La falta de una actuación integral en este tributario del río Nalón muestra un nulo compromiso con el objetivo nº 15 vida de ecosistemas terrestres y subsidiariamente con los objetivos nº 6 agua limpia y saneamiento y nº 13 acción por el clima.

La situación es desoladora y me gustaría conocer la opinión de aquellas personas que nos visitan y la de los asiduos caminantes que vienen de Oviedo por la Senda Verde, pero lo que más me llama la atención es el silencio de quienes pernoctan en el hotel de Las Caldas y de aquellos que dan buena cuenta de un suculento menú en la terraza del Paseo Pablo Iglesias. La recuperación de este pequeño colector necesita una atención seria con el propósito de recuperar su estado original para que todos podamos disfrutar de un río saludable al que vierten sus aguas las múltiples fuentes del entorno del campo de golf, el reguero Cueva y el agua sobrante de Les Fontines junto con las que proceden del manantial Foncaliente (Tres Caños). La situación en la que se encuentra este arroyo brinda la oportunidad a los docentes del concejo a programar una situación de aprendizaje en la que el aprendizaje servicio es un buen instrumento para alcanzar las competencias clave a la par que forjaría una conciencia comprometida por parte de nuestros jóvenes con ese bien tan preciado sin el cual la vida es imposible: el agua.