Los abogados nos parecemos demasiadas veces a los actores. De estos, además de la memorización del argumento en el Foro, aprendí a no reírme a destiempo; me lo enseñó originariamente un fraile dominico haciéndome interpretar al incongruente abogado Solís Ayamonte en "Nosotros, ellas y el duende" de Carlos Llopis. En una ocasión, sin embargo, no pude, o no supe, remediar la hilarante expresividad del regocijo. Nos pasó a José Carlos Botas, que aún actúa, y a mí desde estrados en las antiguas salas de la Audiencia en Porlier, ahora sin Jardín ni Fuente Seca de Vaquero Palacios, reproducida para el recuerdo y el Arte en óleo del genial Carlos Sierra, que doy en la cubierta de "Desde mi ventana". Un veterano colega se afanaba en explicotear que, más allá de la sobriedad lingüística del Código, el hurto de uso de un vehículo no era para quedárselo sino solo para usar. Los hieráticos magistrados, más vetustos entonces que nosotros, ni se inmutaron ante la esperpéntica clase de segundo de Derecho, donde estudiábamos la Parte General de Derecho penal, o Penal I.

Algo de aquella risa reprimida volví a emitir escuchando a Cristina Pardo, en la Sexta, que un turolense se había tomado de una sola vez las píldoras de todo su tratamiento y, tras terapéutico vómito, recibía alta médica. Mientras esperaba turno para vuelta a casa en la ambulancia se percató de que un descuidado había dejado una con llaves puestas, así que él mismo, de un pueblo de curioso nombre, Fuentespalda, se llevó hasta su casa y después llamó a la Guardia Civil para que recogieran el vehículo. Puro "Los ladrones somos gente honrada" de Jardiel. ¡De traca! Menos mal, a juicio de Benjamín Prado, poeta exégeta de nuestro Ángel González, que no se llevó un camión de Bomberos. Resulta, además, que el autor del hurto es de Alcañiz, de donde viene terca rama de mi familia paterna, transportadora de genes caspolinos y leridanos, que emigró a esta capital de antiguo reino como comienza Leopoldo Alas "La Regenta". Todas las noticias de remotos orígenes despiertan mi atención hasta esta anécdota que, aversión delictiva aparte, es ocasional risotada, tanto mayor en este relajante verano donde llaman también poderosamente las imágenes de procesión galaica de ataúdes con vivo dentro o el sainete de la madre del macarra Rubiales.