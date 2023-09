La cabalgata Melendi

Fiestas de San Mateo. La Ería, Día de América en Asturias.

–¿Habrá cosa más guapa que el Día de América en Asturias?– me dice el compadre, aun emocionado, mientras caminamos por los alrededores del Tartiere entre un río de gente.

Hace tres años, el empeño y la osadía de mi estrambótico amigo lograron salvar la cabalgata mateína de los rigores de la pandemia. Consiguió hacer desfilar el madreñogiro de Pinín por la calle Uría tras robarlo en el aeropuerto. Desde entonces, cada vez que llega el 19 de septiembre asiste a esta fiesta, que es patrimonio de Interés Turístico Nacional, y lo hace en silencio, viendo pasar las carrozas mientras le caen las lágrimas.

–Mezcla de culturas, homenaje a los asturianos que marcharon y, a su vez, a toda la comunidad latina que ha venido de vuelta–. me va contando mi amigo, más filosófico que nunca. –Es la fiesta de los pobres, carbayón. Para los que no pueden permitirse elegir y tienen que marchar a buscar el compango pa las fabas lejos de casa.

–Estás muy intenso hoy, mi buen amigo. Necesitas un mojito.

–Son esas pobres muchachas brasileñas, tan desabrigadas, las que me ponen así. Me preocupa mucho que se resfríen–, me contesta entre risas. –Pero vamos, para cabalgata, también tenemos esta. Vaya riada de gente para ver al Hijo Pródigo.

–No han nombrado a Melendi Hijo Pródigo– le respondo. –Es Hijo Predilecto.

–Predilecto será, pero pródigo un poco también, ¿no te parece?

–Pues a ti antes no te caía bien, ya me explicarás cómo fue que cambiaste de idea.

–No me caía bien, tienes razón. Porque cuando era portero del Paul&cía me tenía emburriao un par de veces fuera del local.

–Madre mia, el Paul&Cia, qué tiempos. Eso es arqueología en la hostelería local.

–Pero en haciéndose famoso me fue cayendo mejor. Porque, oye, una rumbita no le hace mal a nadie. Y tiene una cara simpáticu que apetece invitarle a una botellina de sidra.

–Madre, cuánta gente–, le respondo. –Aquí hay más gaiteros que en la cabalgata.

–Es que va a sacar a la banda Ciudad de Oviedo a tocar con él el Asturias. Manín, ¿te acuerdas de cuando hizo el anuncio aquel de "este es el chocolate que más me gusta?" Ye mundial, ¿Cómo no me va a caer bien?

–Y le compuso un himno al Oviedo. Y otro al Nano, a Alonso.

–Y otro más importante a nuestra tierra. Hijo putativo de Asturias, bien merecido.

–Putativo, no, predilecto.

–Putativo, predilecto, dame igual. Porque... Porque además va hablando de Oviedo y de Asturias allá por donde pasa.

El compadre se ha ido alterando, ya le tiembla el labio inferior y le parpadea un ojo.

–Y porque defiende a los niños, y porque tiene cinco fíos, y porque salió en la Voz Kids. Y porque ha llenado este recinto tres veces con críos de todas las edades. ¡Con asturianos!

Aquí, mi buen amigo ya está fuera de sí, gritándome

–Y sobre todo, porque sabe pedir perdón. Porque esti paisanu es el único–, La vena del cuello hinchada–. Repito, el ÚNICO que ha pedido perdón en este país por algo. Cuando lo del avión aquel que se subió un poco perjudicau. Y cuando la cagó lo dijo todo el mundo y le señalaron con el dedo. Pero cuando pidió perdón nadie le hizo caso. ¡Nadie! Ni siquiera Gabino de Lorenzo.

–El rey emerito también pidió perdón cuando lo del elefante. Pero tampoco le sirvió de nada.

El compadre ya no me escucha, se ha subido a una barandilla y señala algo a lo lejos:

–Mira, cagüenfisichela, ¡Un Haiga! ¡¡Vaya cochazo!! ¡¡¡Es el Haiga de Melendi!!!