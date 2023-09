Feijoo y la felicidad

San Mateo tiene chispazos de felicidad. Momentos de esos en los que ves una escena y dices, "Qué guapo". Ocurrió la noche del martes en la Plaza Feijoo. "Indocentes", la banda que abría esa jornada el Concurso de Rock, ya se habían bajado del escenario e hicieron algo que pocas veces se ve. Los componentes del grupo se quedaron a ver al resto de concursantes. Pero ese no fue el chispazo de felicidad, fue otro. Desde las últimas filas del público aparecen corriendo María Daz y Eli Endau, teclista y bajista de "Indocentes", se suben al pequeño jardín de la estatua de Feijoo y se ponen a bailar como locas, felices, la música que en ese momento tocaban los langreanos "Voodoo Grass". Eso es disfrutar de la música y no competir por quién gana el concurso. La noche del martes fue mágica en Feijoo. "Indocentes", "Voodoo Grass" y "Ritmo Vudú", precedieron a la reina del rock and roll patrio, "La Perra Blanco". Recordaba a aquellas noches temáticas del San Mateo de los 80, en este caso sería noche rockabilly. Feijoo tiene este año más público que nunca. El nivel de los concursantes es muy alto pero el de los grupos invitados es estratosférico. Aún quedan "Corizonas", "Los mejillones tigre" y "Mojinos Escozíos". Además, la propia María Daz, como ganadora del concurso del año pasado, actuará el sábado a las 23.00 horas. Dense una vuelta por esa plaza y vivirán otro San Mateo.