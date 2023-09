Tino Casal: el cantante y la hija del guardabarreras

No se extrañen del título, solo es la forma de recordar momentos vividos en una tarde cualquiera con un amigo que lo fue todo en aquellos años en los que era conocido como el rey del glam en España.

Tino Casal, el artista que rompía con lo establecido transformando el escenario en una batalla de estilo donde se mezclaba sonido y luz para vestir una voz sorprendente y una escena irrepetible. Fintaba con las octavas en la línea misma que lucía aquellos modelos imposibles con dentelladas de colores difíciles de olvidar. Disfrutaba avasallando el escenario sin piedad para entregar cada nota con precisión infalible. Su voz y su estilo ni siquiera han podido ser imitados con garantías de éxito en décadas. "Champú de huevo", "Embrujada", "Reina de la noche", "Eloise"…

Era Tino Casal. Había salido de Asturias para evolucionar hasta crear una marca propia. Cantante, compositor, pintor. Pragmático en mil labores de artista que desarrollaba como si estuviera jugando.

Hoy es el aniversario de un día demasiado triste y quiero recordarle con estas anécdotas solo conocidas por unos pocos que formamos parte de ellas y sentimos aquel día horrible en que nos enteramos del trágico accidente que nos privó para siempre de un amigo especial.

Nos conocíamos de Oviedo y fuimos buenos amigos, tanto que su novia Pepa y él fueron invitados a nuestra boda. La música ya nos había acercado aunque en distintos niveles.

Antes, con Jorge Nieto y la tienda de ropa de su primo Victor junto a la universidad eran como el lugar diario de encuentro para crear. Lo digo por el mural fantástico que montó en la pared de la derecha. También se suma la época de El Ferral del Bernesga en León donde coincidimos. Aquel Tino tímido que a veces hasta se ponía colorado ya hacía cosas raras a lo supermán mientras vestía de soldado. Jamás a nadie le quedó tan mal el uniforme. Pero, con su persuasión seductora, se las arregló para entre cinco mil hombres "venderle" al coronel del CIR cuatro murales (artillería, caballería, infantería e ingenieros) a cambio de estar rebajado de todos los servicios ¡Qué grande!. Hechos y repujados en estaño y arabescos de su creación que terminó por un pelo unos días antes de licenciarse.

Luego estaba aquel grupo de amigos que formábamos Victor Oliveira, su principal espadachín, Carlos Valdivielso, José Antonio Huerta y yo mismo que, junto con otra pequeña panda, nos íbamos casi a diario a comer fuera del campamento tras un largo rodeo que a veces había que arreglar para el regreso. Especial atención a la nevada donde Victor y yo le freímos a bolazos de nieve. Oye, se enfadó un poco.

Otras veces, por mi condición de policía militar “vigilancia militar” me tocaba sacarle fuera del campamento donde le esperaba su primo con el coche arrancado, como en Los Intocables de Eliot Ness, para salir a toda leche a terminar el mural de la tienda de Oviedo. Se largaba sin permiso, por las buenas, amparado en que su jefe directo era el mando más alto del CIR y, claro, nadie osaba meterse en el jardín de molestar al artista. Aquella mili ridícula de catorce meses perdidos, por su excesiva duración, era un continuo saco de ideas para convertirla en algo que mereciese la pena. En eso, amigos, Tino era un maestro.

Anécdotas de Tino con el traje caqui hay muchas. La primera fue una en la que todos estábamos nerviosillos, pero como él no había hecho la instrucción no tenía ni idea, ni remota, de cómo iba la cosa de "sobre el hombro, armas", así que llegado el momento de la jura de bandera tuvo que "jurar" pasando dentro de una ambulancia como si estuviese enfermo.

Otra bronca planetaria, pero que como las demás le resbalaba, la llevó cuando en un ejercicio de guardia, ya siendo bastante veterano pero sin idea de nada, le tocó ir al mando de cuatro soldados y a uno de los sargentos más aguerridos y maduritos del campamento le espetó sin anestesia aquello de "mi sargento, es que no tengo escopeta". ¡El tío flipaba!, Le metió tales voces que levitaba mientras le gritaba de todo. Tino, como un tomate. Tino en estado puro. El sargento casi se lo come, faltó poco para que le diese con un Cetme en la cabeza.

Tratándose de Tino, no podía haber quedado al margen del control de la radio del CIR, en la que empezamos a escuchar un repertorio desconocido de gran calidad y con los últimos hits del momento de los grupos ingleses y americanos más vanguardistas.

Y, cómo no, también elaboraba portadas de Costerón, revista interna del campamento.

Ya de civil, pasaron los años y siguió con sus grupos de música hasta que apareció el Casal que ampliaba horizontes dentro de los estudios de grabación y llenaba salas en los conciertos.

Como con otros muchos de sus amigos, cada vez que venía por Oviedo seguíamos viéndonos. Pocas veces en su casa de San Lázaro. Algunas, cuando yo viajaba a Madrid, en su piso al lado de la antigua estación del Norte. Allí todo era de aquella forma rara en sentido literal. Habitaciones y baño pintadas de colores extraños, cuadros, muchos cuadros, sin terminar según él, esculturas y otra vez cuadros… Y muchas cerraduras en la puerta. " ¿Qué, Tino, miedo al coco?" Y se reía. Pero las cerraba todas.

Un día bien temprano dijo: "hoy vamos al cine". "¿Pero vamos a meternos en el cine, ho?... Nada, no hubo forma de cambiarle el paso. Fuimos a ver "La hija del guardabarreras", película singular para la época y de la que nos estuvimos riendo toda la tarde. Eran años de acomodadores pejigueras y el de aquella sala nos vino un par de veces con la linternita para invitarnos a reír con contrición. Creo que podía ser casi a mediados de los 80.

Ayer encontré el retrato de Victor, su gran amigo de El Ferral, dibujo que le hizo Tino una tarde de las que pasábamos contándonos historias a las que cambiábamos cualquier final para hacer unas risas.

No fue su único regalo, a veces venían a acompañarme en mis guardias nocturnas, y allí me confeccionó un cuadro en estaño (del que hacía los murales del coronel) con su firma. Al día siguiente encontramos en el campamento unas maderas sencillas con las que, de manera artesanal, conseguimos enmarcarlo. No he querido cambiarlo. Así me lo dio mi amigo.