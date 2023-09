Explotar el trenecito en horas punta

El viernes por la tarde vi el trenecito infantil estacionado en el Campo San Francisco y pensé que ese era un "cercanías" que funcionaba, un tren de baja velocidad, pero que había llegado a Asturias, un Avril en septiembre, no como los de verdad. Me recordó mi ilusión infantil por subir a todos los transportes recreativos de las barracas: al coche, a la moto y al avión del tío vivo, al vagón oscilante del Vaivén y a los cubiletes de "La ola". Hay abuelos que mantienen esa ilusión con la edad y suben a trenecitos como éste cuando hacen turismo para ver la ciudad sentados y saludando como Jackie Onassis, aunque sin guantes blancos (por poner un referente añoso).

Unas horas después, en la alta madrugada del sábado, imaginé un uso útil en horario de adultos y fuera del espacio del parque para el tren de los niños. Estas ideas te vienen cuando llevas 40 minutos esperando un taxi a pie firme, después de dos llamadas en las que te dan a entender que los conductores no hacen caso a la emisora y aún estás a 5 o 10 minutos de que en la centralita te recomienden ir a la parada provisional más cercana, donde intentan achicar la cola.

Los taxis en San Mateo son más caros e insuficientes, no es nuevo, y fiesta a fiesta, año a año, no se remedia. Casi seguro que una conocida empresa de origen asturiano dedicada al transporte en el mundo, con experiencia en autocares y ferrocarriles, sabría explotar este vehículo con pinta de tren y ruedas de bus para llevar a los ovetenses a sus casas en los barrios y pueblos más alejados del centro.

Como los taxistas no le ponen remedio y al ayuntamiento no parece importarle esta deficiencia en el servicio a los ciudadanos, lo mejor es que operen las fuerzas del mercado en toda su libertad y que los hosteleros que explotan los chiringuitos presionen para evitar que los mateínos se sientan desincentivados a beber porque no pueden ser llevados a casa. La alternativa previsible sería traer el coche y ser abstemios en obediencia a la Dirección General de Tráfico y honor a la guardia civil, que multa gravemente a partir de 0,5 g/l de alcohol en sangre (0,25 mg/l en aire espirado), 0,3 g/l (0,15 mg/l) para conductores noveles y profesionales. Eso equivale a dos latas de cerveza, dos copas medianas de vino aproximadamente para la mayoría de las personas. Ahí hay una pérdida en el consumo que afecta a la rentabilidad.

Dada la inflación que afecta al consumo de los hogares no parece factible que este déficit en el reparto de regreso vaya a beneficiar a la hotelería local con un aumento de las pernoctaciones. Así que hay un problema de exceso de demanda de transporte no absorbido por los taxis que podría paliar el trenecito lento, pero seguro, sin perjudicar a nadie.