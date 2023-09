Fado de Carminho, en Bueño

Carminho es en portugués Carmina; el diminutivo de Carmo, que significa Carmen. Pero Carminho es una mujer y una cantante de aumentativos, o mejor de superlativos y aquí estuvo, en Bueño, que también es un lugar superlativo, aunque por tenerlo tan al lado, tan familiar, quizá no lo valoramos todo lo que se merece.

Vino a cantar fados en la inauguración del Centro de Arte de Bueño, al aire libre justo en el momento que comenzó el otoño; pues así como digo en pocos minutos bajó la temperatura ambiental, espoleados por una desagradable brisa, en cuestión de diez minutos. No obstante allí estaba Carminho, durante unos minutos envuelta en una nube de vapor que producen los medios ambientales-decorativos del descomunal escenario; en el que, por cierto, los músicos perdieron un poco su presencia ante aquel enorme espacio y no llegaron a tener el relieve y protagonismo que suelen conseguir habitualmente en estos espectáculos de fado; de hecho no llegaron interpretar ninguna "guitarrada", que es una pieza musical solo instrumental, que suelen ser estupendas y con toques de virtuosismo.

Carminho lo llegó a llenar todo: la emoción, el garbo, los sugestivos comentarios en un español "portugalizado" y con verdaderas ganas de ganarnos la simpatía. Comenzó cantado "O cuarto", que es un muy clásico fado de Alfredo Marceneiro, titulado "Pagem" (el page), que estremece… Le siguieron un par de baladas que tenían poco de fado, pero por fortuna volvió al fado-fado "Santa Lucia", la "Marcha de Alcántara de 1969", una maravilla de alegría… Pues aunque el fado tiene aquí en España el sambenito de que es triste, no lo es, puede ser también alegre y de hecho llega a ser incluso hasta chispeante; como por ejemplo: "Oiçá-la, o senhor Vinho", "A Rosinha dos limões", "Pechincha", "Passeio fadista", "Julia Florista" y otras marchas de fado que se interpretan por las calles en las fiestas lisboetas de Santo Antonio, en junio.

Carminho ya había estado en Oviedo, en concreto en el Teatro Filarmónica, en uno de los conciertos del ciclo "Divas del Fado" que en dos o tres otoños de hace algo más de una década trajo por aquí muy, muy buenas fadistas, acompañadas por músicos también de gran calidad. Que, por cierto, ya se podrían repetir en algún otro ciclo así, que tendría éxito.

La fadista se hizo con la intemperie climática y siguió cantando y cantando cada vez mejor hasta interpretar un último fado sin megafonía, que puso la carne de gallina a un público que titiritaba de fresco, pero con el corazón encendido.