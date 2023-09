La plaza como la playa

En la porconada de bolsas y vasos diseminada por las escaleras y barandilla todo alrededor de la plaza de Porlier en la madrugadísima del fin de semana se ve la feliz convivencia de la terraza y el botellón en un San Mateo en el que caben todos.

Para que nadie crea que esto es un ataque al Alcalde mientras sueña en su casa con matrimonios de ovetenses cargados de compras, en seguida recuerdo la visión de la brigada de barrenderos en la plaza del Ayuntamiento como soldados en la contraofensiva ucraniana.

Sería ideal que los botellonistas acudieran a los contenedores para deshacerse de sus desechos, pero con la realidad de la convivencia ya vamos servidos. Así, la plaza es como la playa, que tiene sus chiringuitos donde la gente paga por beber y también la arena para los que lo llevan de casa y la playa, como la plaza, es pública, aunque esté parcialmente privatizada. En favor del botelloneo hay que decir que había más hierba que tená, más basura que contenedores.

Para que no se extienda la decepción entre los consumidores locales y foráneos con el nuevo modelo de chiringuito hostelero su comportamiento debería ser oteado por el propio colectivo beneficiado, porque a la profesionalidad se le deben exigir cosas que tenían su perdonanza mateína en el amateurismo. Ya que se cobra con la alegría que dan las fiestas sin más destino que el beneficio particular consagrado por nuestro sistema económico no hay por qué soportar las mesas sucias ni los camareros que no saben atender porque ahora no son voluntarios de una peña ciclista o militantes de un partido político, dos colectivos que merecen tanto respeto como cualquier otro.