La ciudad se reinventa

Antonio, Tono, Landeta, expresidente de la Junta General del Principado, en el acto que dimos posesión de la SOF a Covadonga Bertrand, deseó que a la nueva Presidenta no le lloviera en San Mateo pero en especial "el día de las carrozas" como a él le había sucedido.

En la versión hispana ripiosa de My Fair Lady se canta "La lluvia en Sevilla // es una maravilla". En Oviedo, según y cómo. Fernando Beltrán acuña topónimo, harto expresivo, Lloviedo, y varios se extienden en la contradicción de implorar agua, ¡Oh, la Sociedad Popular Ovetense!, pero para su momento y función. Contra lo que leo, la primera legendaria decisión de Covi no fueron los luego llamados chiringuitos (Sograndio, Colloto, Pinón folixa, El Topu Fartón, de la primera oleada, o El Rincón Cubano, La Guinda, de la segunda, y luego, circunstancialmente, el Real Oviedín…) sino suprimir la valla blanquiazul discriminadora entre ovetenses de segunda y tercera de La Herradura y peatonalizar el Antiguo para todos.

En septiembre y octubre, tras oír Radio París, entrada la medianoche, acompañaba a mi padre a comprobar, lo que llamaba "la bodega", término que hizo fortuna para el depósito cristero, convertido ahora en Jardín de Infancia, Mirador al Aramo y Garaje / parking. En mi ingenuidad, no comprendía que el sonoro rugido acuífero fuera insuficiente contra los cortes. Mi progenitor mimaba a Aguirre, Ponteo, Jaime, Bárzana, Edelmiro, Campa... Funcionarios de los que retuve nombres obligados a doblar horas e insomnios.

Cuando llegué a las Consistoriales, en 1983, arrastraba la preocupación de los alcaldes predecesores. Asumí desde el minuto menos uno el necesario túnel del Aramo, obra proyectada por el mago Ulpiano Arregui y por Maqueda, que Riera logró financiar en el último consejo de ministros de UCD. Fui el primer alcalde sin restricciones agosteñas o septembrinas. Suelo señalar el Vasco como el mayor yerro pero apenas publicito, festejos populares y barrio de La Florida aparte, a Ulpiano, las bondades del agua y del saneamiento para lo que hubo de neutralizarse la obsolescencia de las cañerías. La mitad, o incluso más, del suministro que llegaba a depósitos no se distribuía correctamente a los vecinos. ¡Ay aquellos remedos de bañeras / recipientes hogareños que no volverán a llenarse consuetudinaria y cautelarmente antes de las 22 horas! Una noche me encontré con riada por General Elorza y Pumarín abajo por la que levanté de la cama a Esteban Carreño, magnífico Jefe de Aguas, al que la burocracia, falto de título superior, impedía nombrar Jefe de Servicio. El bueno de Esteban, hijo de guardia civil, con alto sentido de disciplina y jerarquía funcionariales, pijama visible, me conminó, con agua hasta las pantorrillas, debajo del puente ferroviario tipo chicagüense, desgraciadamente desaparecido, a que yo abandonase la tentación de ser alcalde populista como tantos de obras faraónicas que se vieran y fuera capaz de levantar suelo y subsuelo para introducir cinco circuitos nuevos (42 kms.) que no fragilizaran los ensambles de las tuberías por roturas o nuevas urbanizaciones. No olvido a los concejales delegados Avelino Martínez, además vicealcalde al que tanto debo, y Enrique Pañeda y el aliento desde la oposición de García Arias y de IU con único y extraordinario edil, Juan Ania.

Fue decisión, incomprendida incluso por compañeros, más importante aún que evitar dispendios para gestión económica rigorosa que debo a Avelino Viejo, Delfina, Manuel Pérez, Arce, Villameriel, Dueñas... Asumimos deuda abracadabrante de Tanes de tiempos pretéritos con lo que pasamos a doble entrada acuífera salvando sed crónica a cada estiaje. También hubo de impermeabilizarse el vaso resquebrajado de Alfilorios y subsanar el coladero del Tartiere, que nos habían dejado sin la Sánchez Del Río y con barrizal, estropicio de agua.

La Quincena del agua, con lago en plaza catedralicia, buscaba la concienciación en el problema fundamental debajo de la piel urbana y bien lo supieron ovetenses de la calidad de Ángel González o Luisín (García) Arias. Gonzalo Torrente Ballester, el gran novelista, que, como el personaje Gil Blas, fue vecino de Santullano, recordaba la ciudad "levantada por cables telefónicos". Eso volvió pero aún más radicalmente para los emblemáticos circuitos y los despojos pues la depuradora apenas trataba la mitad de residuos.

Los festejos de Covi siguen siendo la Joya y apena que, tras resaltar el Oviedo viejo, solo mantengan retazos de aquella revolución. Desde mi enclaustramiento en Montecerrau, donde han traído los fuegos artificiales, siento nostalgia del matiz introducido por Covadonga de mezclar las descargas con música sinfónica propia de la cultura ovetense.

En fin, no basta añorar tipo de fiesta y lamentar esa entrega alicorta a una hostelería de estrecha visión, que debe colaborar sin mandar ni entorpecer o desviar. Inolvidable que entonces Rafael Secades e Ismael Rey, al frente de los hosteleros, a contracorriente política, pusieron terrazas y lanzaron "Lo primero, San Mateo" cuya pañoleta conservo junto a la oficiosa de la espiral ingeniosa entre Ramón Corral y Covi Bertrand, "Ven a Oviedo y salsipuedes" que para Juan Cueto superaba el oxímoron “Madrid me mata” de la movida de Tierno. Un planteamiento festivo, mateín y capitalino, como calificó nuestro pregonero 2023, debe tener una reflexión sin sectarismos para mejorar el futuro. Si está claro que las relaciones con la hostelería están siendo perjudiciales para los ciudadanos, corresponde también a los que somos muy críticos reconocer, por ejemplo, el acierto de ubicar el concierto de Ana Torroja, del que espero se tomen medidas oportunas para reparar daños colaterales en el Campo. Pascual Maragall, José María Areilza, el Príncipe de Mónaco y muchos dirigieron elogios a lo que es pieza urbana histórica consustancial a Oviedo, de la que ya Clarín se sentía orgulloso en conocida carta a J. M. Pereda. La Corporación, la ciudadanía y los medios deberían atender consejos de los Franciscanos, con probado amor a Oviedo.

Ante el escenario, una escultura significativa ahora que acaba de morir su autor aunque la desvalorizase a José Agustín Goytisolo por preferir sus pinturas, "La Maternidad" de Botero. Con dos o tres décadas de retraso felicito a Alicia Castro por el acierto de adquirirla y colocarla. Más acierto en tiempo que se dio por incorporar el Museo de Horrores Escultóricos. Personalmente salvaría la de Huguet (El Manolo le llamaba el gran Josep PlA) a la puerta de la Universidad pero paulatinamente retiraría casi todas las demás. Cuando finiquiten rencillas localistas habrá Corporación que se atreva a curar ese pésimo gusto. Hay que tener valor, No tengo miedo, soy de Oviedo, de Gerardo Diego aunque él no lo incluyera en sus Completas.

En fin, Tono no deseaba agua contra adversarios; yo tampoco, pero la ciudad debe preparar la reflexión otoñal de reinventarse a sí misma.