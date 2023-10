En la muerte de Emi Inciarte

Ha mucho que leí los mamotretos de Marcel Proust en versión original. Me extrañaba que en mi adolescencia nadie los conociese ni siquiera les sonasen, salvo a Gracia Noriega, hasta que un cura dominico se percató de que uno de sus alumnos merecía Matrícula de Honor solo por haberse metido en la piel del sorprendente mundo proustiano. El fraile, que se largaría de la Orden con un libro, "Adiós a Dios", que nunca logré encontrar, se llamaba Esteban Inciarte. El personaje de "Á la recherche…" ("En busca del tiempo perdido") revoloteaba en mi mundo onírico y todas sus secuencias las hacía mías (cada noche esperaba el beso de mi madre, me fabricaba los balnearios normandos de los que mi abuela y una de mis tías contaban historias vividas propias del joven Marcel, las magdalenas pasaron a la categoría de los churros, las tostadas o los helados calientes de nata montada…, las muchachas en flor sugerían una risa que buscaba en las chicas de la pandilla de Salinas…y hasta el personaje de Monsieur Swann lo llegué a identificar, en su cercanía externa, con el Sr. y la Sra. Arango) (él, Pedro, fallecido ha mucho, con necrología en alguno de mis libros, y ella, Emi Inciarte, que acaba de irse, y de la que mi familia consideraba "la más inteligente de nuestros amigos"). A los Swann/ Arango les debo todo en sus cotidianas visitas a mis padres. Les debo, en primer lugar, que me abrieran a un mundo que tampoco era el habitual en el colegio: el soñado de la democracia por, y con Gil Robles, Rodrigo Uría Menéndez y Dionisio Ridruejo, que "padecía cárcel" o "persecución por la Justicia" de la parábola del sermón de la montaña. Un día, Pedro y Emi, uno de cuyos hijos fue bautismalmente apadrinado por mis progenitores, tanto nos oyeron hablar del curita Inciarte que porfiaron conocer por si fueran parientes. Que el líder literario del colegio, afanado lector de Proust, Góngora y Santa Teresa, que jugaba, aún vestido de clérigo, estupendamente al fútbol y los Rodríguez Arango, o Swann, se vieran en el comedor de mi casa rompió los goznes de la emoción. De aquel encuentro no sé si vivirá Esteban Inciarte, pero sigo aquí yo, testigo mudo cualificado del abrazado lejanísimo parentesco, que llora la muerte de Emi Inciarte en mal golpe de viento llanisco degradándome varios escalones sentimentales porque persona tan extraordinaria haya dejado estos días de existir.