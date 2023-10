Drama familiar

La versión en asturiano de "La reina de la belleza de Leenane", con la que el dramaturgo irlandés Martin McDonagh alcanzó la fama mundial, fue galardonada en 2021 con el Premio Nel Amaro y supone una apertura de lujo para la séptima edición de este Festival. Un espectáculo que apuesta por un texto contemporáneo, de un autor tan interesante y desestabilizador como McDonagh, representante del teatro de la crueldad y el humor negro más provocador, que derivó en el teatro "in-yer-face". La versión de Antón Caamaño ha mantenido los nombres y referentes geográficos del texto original, pero curiosamente Asturias se presta bien a una identificación con la Irlanda verde, lluviosa y de ritmos celtas, donde una sociedad sin otra esperanza que la emigración sufre un conflicto identitario y lingüístico con los ingleses, que conduce a sus habitantes a una vida gris y asfixiante con un desenlace teñido por la tragedia macabra. Destaca la interpretación de Izar Gayo como Maureen, una mujer con muchos matices, desesperada, amargada y atrapada en una relación enfermiza con su madre, de la que no es capaz de salir si no es por medio de la violencia y que transita entre la locura y la rebeldía. Inma Rodríguez encarna con mucha "zuna" y picardía a esta madre posesiva y dependiente, egoísta y malvada, maltratadora y maltratada, adicta al Complan sin grumos, las papillas y el té. Los personajes masculinos representan la relación con el exterior y la única vía de escape a esta sucia realidad, en especial Pato Dooley, el Pepe Romano de esta claustrofóbica pieza, interpretado con ternura por Carlos Alba y su hermano Ray (excelente Diego Lombardía), un macarrilla que desprecia a las fuerzas policiales y es una especie de emisario truncado que desencadenará la tragedia con sus mensajes no entregados. Una escenografía realista y cuidada reproduce el interior de una casa, que bien podría ser de cualquier pueblo de Asturias, con una estufa y un atizador de funestas consecuencias, y contribuye a generar esta atmósfera viciada de relaciones familiares emponzoñadas. La dirección de Caamaño sabe mantener el pulso interpretativo y acentuar esa tristeza con una ambientación sonora de cadenciosas melodías irlandesas que se deslizan como la lluvia sobre estas tristes existencias. Una obra original y muy necesaria.