Fue uno de los días más cálidas del año. La ciudad aprovechaba la puesta de sol para salir a la calle pidiendo noche, aventuras y terraceo, no se les podía pedir que se dejen el criterio en casa. Coincidía, además, con el primer sábado de octubre, que es cuando se celebra la Noche Blanca, experiencia cultural que en Oviedo hemos adoptado con entusiasmo. Era imposible evitar que ese público que espera un año entero para recuperar esa fantasía no trazase comparaciones con las diez ediciones anteriores.

Hay que decirlo: cuando empecé a dibujar mi plan para la Noche Blanca 2023, la cosa no pintaba bien. La criatura había nacido muy menguada de presupuesto y, por tanto, también de actividades y de espacios singulares. Para sumar a la lista de lamentos, me resultaba imposible llegar al Filarmónica para "El Carnaval Animal", un teatro de sombras con muy buena pinta creado por Luz Micro y Punto y anunciado como estreno mundial.

Mi Noche empezaba así, cargada de negatividad, en el Edificio Histórico de la Universidad. Sin duda, fue el destino el que puso entonces unos versos en mi camino. Fue en la capilla del edificio, viendo una liturgia poética performática titulada "Kora, la doncella corintia". Era una dramatización de una leyenda sobre el arte clásico. Algo efímero creado sobre lo eterno. El verso, leído en griego, rezaba: mientras viva, brilla. Pensé: así debe ser mi Noche hoy.

Así que, desde ese instante, decidí disfrutar de lo que había y no lamentar lo que no había. Empezando por el tecnológico Jardín de La memoria instalado por Falcón Gallery en el mismo edificio o la kilométrica poesía que tres escritores componían en directo, con maquinas de escribir y con la ayuda de las palabras que les regalaban los asistentes. Después de ese aperitivo, el viaje me ofreció, como un mar y montaña, dos caras del mismo Oviedo. La ciudad tomándose muy en serio a sí misma, con "El León de Oro" actuando en la Catedral, concierto soberbio que combinaba la mística renacentista con composiciones contemporáneas. Y casi simultáneamente, Vetusta riéndose de sí misma con un vodevil a cargo del tenor Enrique Viana, travestido al más puro estilo solterona de toda la vida. Una supuesta conferencia delirante sobre las partes censuradas de "La Regenta" cargada de humor blanco, dobles sentidos y música de revista que no impidió que el cantante acabase mostrando su voz . Risas y aplausos, qué más se puede pedir.

Para completar el menú degustación, colorido y formas en una exposición muy divertida de Julio Linares, una intervención audiovisual en Banesto con inspiración de videojuego japoneses, otra más poética en el Campo y un fiestón de primer nivel en Trascorrales. De todo ello, lo que más me gustó fue esto último. Porque la plaza del Pescado es un espacio muy válido para la nocturnidad, porque la escena electrónica (que de eso iba el asunto) está muy olvidada y porque, artísticamente, Humo Internacional hizo una propuesta de alto nivel: Ivankova, Mecánica Clásica, y sobre todo la bizarra rave post punk de "Fotocopia", que termino rodeado de su público desmelenado.

Decía Doña Olegaria, el personaje que interpretaba el tenor Viana en su comedia musical, que lo bueno de la cultura es que no se hereda. Cada uno tiene la suya. Y eso hay que aplicarse también a la Noche Blanca 2023. Ha sido ella misma, ha sido única. Y brilló mientras estuvo viva.