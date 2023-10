Blanca metáfora

Solo hace unos pocos días que vivíamos emocionados en nuestra ciudad uno de esos acontecimientos nocturnos que siempre esperamos con mucha ilusión, no falta de algunas reticencias y desconfianzas, y sobre todo con la esperanza de encontrarnos y de participar de una manera abierta y libre de eso que con palabras grandilocuentes llamamos "nuestra cultura".

Yo mismo viví esa noche con una mezcla de sorpresa alucinante y de desconcierto teñido de decepción. No voy a negar el trabajo y el esfuerzo de todos aquellos que hacen posible esta noche, ni siquiera cierro los ojos al éxito de gentes de todas las edades que se agolpaban en los distintos acontecimientos. No soy un aciago criticón que quiere emborronar todo aquello que se nos propone para el disfrute y enriquecimiento de la vida cultural de nuestra ciudad. Todo lo contrario, quiero ser un grito desde la calle, una mirada serena de alguien que vive apasionadamente todo lo que esta ciudad significa y nos regala en cada momento, un enamorado al estilo de Woody Allen y de tantos otros afamados artistas que ven nuestra ciudad como una verdadera exposición viviente, un escenario permanente de melodías, de letras, de poesía, de belleza cotidiana.

Felicitando a nuestros regidores municipales y a todas las entidades e instituciones que hicieron posible esa noche mágica, quiero pensar con vosotros cómo esas horas de oscuridad y de luz fueron toda una metáfora, un lenguaje sencillo que esconde un gran mensaje, toda una verdad escondida sobre nuestra ciudad, sus habitantes, sus amores y sus fobias, sus pasiones y sus fracasos. Y os hablo de una metáfora paradójica; me pasé varias horas pateando nuestras calles, de rincón en rincón, desde la vieja Universidad al parque San Francisco, a distintos museos, teatros y plazas que desbordaban con miles de personas ávidas de descubrir y disfrutar de aconteceres que les apartaran un poco de lo cotidiano, o tal vez de la simpleza de sus vidas... Lo primero que descubrí es que aquellos lugares que se hicieron imposibles, como el concierto de la Catedral, o los cánticos de nuestras Benedictinas, incluso en algunos de los grandes museos, fue una aventura prácticamente inalcanzable para la mayoría, éramos tantos los que queríamos disfrutar de voces, de cánticos celestiales, de bellezas inesperadas, que nos quedamos con tres palmos de narices al final de una larga cola. Buena metáfora espacios vacíos en lo cotidiano se convierten en un reclamo nocturno, ¿quién lo entiende?

Entre esas 40 propuestas había algunas que se decían para un público de todas las edades, y así aluciné con los poemas del Edificio Histórico, disfruté viendo a los más pequeños que decían una palabra y aquellos tecleantes poetas desbordaban toda una riqueza literaria de palabras bellas, emocionales, que conmovían y sacaban hermosas sonrisas de infancia. Cuando te marchas con esa sonrisa bobalicona que te deja al ver la capacidad creativa de aquellos poetas y te abalanzas como un loco para un paseo multisensorial por el parque, te quedas un poco absorto; realmente esperas mucho más, esperas la sorpresa, la magia, algo que juegue con tu imaginación, pero te quedas en cuatro rayos cargados de argumentos tópicos. O cuando te acercas a los desórdenes del insomnio procrastinador, observas a un personaje que sin rubor alguno desarrolla actividades cotidianas inacabadas y después de un buen rato observándolo con los ojos como platos, oyes a los más pequeños que dicen: pero ¿esto cuando empieza? Cuanta metáfora, una vida cotidiana incomprensible para grandes y pequeños, que cuando se hace poesía te cambia la manera de ver la realidad.

Todavía me quedaba noche para sorpresas agradables y desengaños, seguí con mis carreras buscando la belleza de nuestros museos, otra metáfora: llenos hasta arriba para ver y disfrutar de lo que solamente algunos turistas se atreven a visitar en lo cotidiano de nuestros días. Imposible, tuve que seguir mi ruta; me hablaron de un juego de sombras, demasiado pretencioso y también incomprensible para un público más bien menudo que no acababa de pillarle el truco.

Avanzaba la noche y mi mente ya no podía con tanta metáfora, con tanta pregunta, con tanto asombro, y por supuesto con tanto disfrute, no solo de la belleza que descubrió en tantos rincones, sino de ver una ciudad que vibraba con aconteceres que normalmente no llevamos en la mochila de nuestros colegios ni en las carteras de nuestros trabajos. Era hora de volver a casa, intentar dar forma, interiorizar todo lo que había visto y todo lo que no había sido capaz de leer; de interrogarme y de pensar ya con miradas de futuro: no estaría bien centrifugar en sentido metafórico esta noche para que todos esos aconteceres y manifestaciones no solamente se concentran en un pequeño recorrido sino que salpiquen hasta el último rincón de nuestros barrios, que esos juegos de luces, músicas, poemas, infinidad de colores, teatros, pudiesen representarse en esas plazas y calles olvidados, en esos rincones donde vive la gente y donde se necesita un poco de riqueza y de cultura. Sea lo que sea, felicitar a una ciudad, a unos ciudadanos que hacen gala de su grandeza agradecida.