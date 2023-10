Pasarlo bien y el "Babbino Caro"

"La Bohéme", "Tosca", "Butterfly". Con ese trío de ases no es de extrañar que, para muchos, Puccini sea el más grande compositor de ópera de todos los tiempos. O, haciendo un símil futbolístico, sean puccinistas, más que verdianos, o wagnerianos, o de alguno de los otros bandos. Esto de la ópera, como ya hemos visto en Oviedo en más de una ocasión, desata pasiones y enfrentamientos irreconciliables.

Los grandes aficionados podrían cantar estas obras citadas casi de memoria. Pero es que son tan bonitas, tan conocidas, tan redondas, que también son las óperas favoritas de los no aficionados. Es decir, son perfectas para una primera vez, para sembrar la semilla, para seducir para siempre la voluntad de un amante del bel canto que no sabía que lo era antes de asistir a un Puccini. O, sencillamente, para proporcionar una noche de placer inolvidable a una persona abierta de mente y de orejas que va a ver un espectáculo, el que sea, y le gusta. Puccini es tan bueno que parece fácil.

Pero no son sólo esas tres obras. Están "La Rondine", "Manon", "Turandot"... ¿Es posible que el "Nessum dorma" se haya convertido, gracias a Pavarotti y a internet, en el aria más conocida a nivel planetario? Probablemente sí.

Una cosa que ocurre, ya lo he comentado alguna vez, es que hay óperas cortas que se programan poco, o prácticamente nada, a causa de su duración. Se hace necesario preparar un programa doble, con dos títulos, que acarrea el problema de tener dos escenografías y dos repartos. Por fas o por nefas, la verdad es que se hace poco. Y al final, como pasa con los novelistas que también escriben relatos cortos, parece que esas piezas pequeñas en tamaño son menores en calidad.

Todas estas vueltas las daba yo en mi cabeza el otro día después de salir del Campoamor. Porque, a veces, nos perdemos cosas por razones muy curiosas. No sé qué opinarán los musicólogos expertos en la obra de Puccini, ni los que sean de su equipo, ni los del equipo contrario. Tal vez haya quien considere "El Tríptico", un conjunto de tres óperas de un sólo acto, de las cuales estos días tenemos dos representadas en el Campoamor, como un trabajo menor dentro de su extraordinaria producción. Puede ser que mi criterio, que no es el de un experto sino el de un espectador, no sea el más científico. Pero es que yo salgo de casa y entro en un teatro con la intención de pasarlo bien. Me programan dos operitas cortas, de una horita cada una con un descanso para comentar la jugada. Me montan un escenario prestoso, como de desván lleno de trastos mágicos. Una comedia de situación con una docena de personajes histriónicos, representantes de todas las miserias humanas posibles, un guion ágil, como es el caso de "Gianni Scchichi". Oviedo Filarmonía, partitura colorida con esa frescura y esos matices contemporáneos que caracterizan la obra de Puccini. Un elenco equilibrado, un tenor joven debutante, como Azer Zada. Y, de repente, aparece la allerana Beatriz Díaz y me canta el "O mío babbino caro" con todo el encanto, y me mandas a casa con las pilas cargadas para una semana entera.

El caso del "O mío babbino caro" es singular. Es una pieza estándar en los conciertos de las sopranos que popularizó Maria Callas. Pero como la ópera a la que pertenece es tan poco representada, es difícil de escuchar en directo. Para mí, ha sido la primera vez. La segunda en la historia de la Ópera de Oviedo. La anterior, en 1966. De manera que, si a usted le gusta mucho la ópera, no sabe si le gusta pero le apetece probar, o simplemente no tiene plan definido pero quiere pasarlo bien, anímese con este programa doble de Puccini, que tiene buenos ingredientes y que hoy viernes se representa con el segundo reparto, antes de la función de despedida, mañana, de nuevo con los titulares. Pues eso, que se anime.