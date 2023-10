De las ardillas y los delfines castropolinos, con Xuan Bello por medio

Ribereño intermitente del Eo, siempre me interesaron sus topónimos y fantasmas. Gracias a Gonzalo Moure y Felipe Díaz de Miranda, el cuerpo cierto que adquirí allí en el siglo pasado carece de alambrada por la parte que mira a la Galicia lucense no vaya a ser que la Santa Compaña mindoniense cunqueirana de la que me había prevenido Juan Cueto o el Home Marín, en cuyas trastadas me impusieron Julián y Daniel Guerra, se enojasen con obstáculos nocturnos si jamás se enganchase su celeste ropaje subiendo de la ría. Cerca, a las puertas del mismo Castropol, me he dado muchas veces con El Esquilo que figura señalizado en la carretera pero que se esfuma sin atribuirse a agrupación alguna de casas. Ahí tuvo que haber ancestralmente ardillas. No recuerdo si por Dionisio Gamallo o José Luis Pérez de Castro –en cualquier caso, mi confidente era un fantástico eoto ya ido–, supe de "El Ardilla" superviviente de la "matanza chicagüense de San Valentín" que habría escapado del tiroteo gansteril de Al Capone para refugiarse en el pueblo que le dio apodo (Como Squirrel le conocían en Illinois y Michigan), ergo ¡pueblo debió ser en 1929! Squirrel, sin el estorbo de las luminarias ribadenses, contemplaría fenómenos astronómicos, desde Venus a la Osa Mayor, de Júpiter a la Luna, en la sinfonía inacabada de saltarinas perseidas. El firmamento abierto, pendularmente opuesto a la violencia y al bandidaje criminal, aún con lágrimas de plañideras de San Lorenzo.

Proeza del paisaje tuve hace tiempo con baile de delfines obsequiando la visita a casa de José Luis García Martín, tan buen escritor. José Luis publicó lo que recogí en mi librín "Prodigios del Eo": Añado a mi interminable testamento, tan repleto de maravillas, los delfines (...), de Figueras, que han abandonado su ruta para saludarme y anunciar algún prodigio. Ahora Xuan Bello ("Las avellanas de oro") ha actualizado que una de sus musas, La Vieya Xon, tenía una ardilla albina amaestrada. Las ardillas fueron vistas y no vistas en el Campo San Francisco, perseguidas por canes desaforados y víctimas famélicas por falta de ablanes, truébanos y molineras compasivas. La Xon pudo no haber muerto sino que desapareció en autobús rumbo con su alumno roedor a Madrid, donde difícil sobreviven delfines y ardillas del Eo, aunque no extrañaría que sí se encontrara Squirrel, escondido, vivo o muerto lo quería Capone, en la anónima masificación de la gran ciudad. En cualquier caso, Álvaro Cunqueiro, nieto de una sirena según decía, señalado de espía francés tal Alfred Dreyfus [si1] y César Ruano, hizo el viaje contrario, del "Rompeolas de todas las Españas" al Mondoñedo de la Santa Compaña, justito frente a Castropol, ardillas blancas y ablanas d’oru, Xuan no Y Medio sino Por medio. Cetáceos y ardillas no volvieron; las perseidas sí, más recónditas con el cambio climático.