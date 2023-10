La Vega: nuestra oportunidad

Poco podría imaginar Doña Gontrodo Petri cuando fundó el 13 de octubre de 1153 el monasterio de Santa María de la Vega que 870 años después estaríamos hablando tanto de La Vega. En realidad, tampoco imaginaría, supongo, que la comunidad benedictina fuera expulsada de su casa en 1854 sin mediar proceso alguno de compra, expropiación o proceso de desamortización y sin que nadie, ni entonces ni en el futuro, resarciera, en forma alguna, a la comunidad monacal de San Pelayo, legítima heredera de las propiedades de Santa María de la Vega. Bien, orillemos las cuestiones históricas y volvamos al presente.

Tuve ocasión de escribir en estas páginas de LA NUEVA ESPAÑA cuatro veces sobre La Vega: enero de 2018, noviembre de 2019, octubre de 2020 y, la última vez, el 25 de julio de 2022. Por tanto, creo que queda patente que es un tema que, desde hace tiempo, me preocupa. Y me preocupa porque, por una parte, fue una de las mayores injusticias cometidas en esta ciudad como ya mínimamente detallé y, en segundo lugar, porque llevamos algo más de un año debatiendo sobre un asunto capital para el futuro de Oviedo. Lo he repetido hasta la saciedad: La Vega es una de las patas en las que ha de asentarse el futuro industrial, tecnológico y cultural de Oviedo. Por eso es vital hacerlo bien. Y por eso manifesté mi opinión cuando, honestamente, creía que lo que se estaba planteando no era lo mejor. El protocolo presentado inicialmente ha ido mudando y por el camino se alejó la horrorosa torre y sobreviven la mayor parte de los chalés que pueden brindar numerosos y valiosos servicios a la zona. Por otra parte, en mayo del año pasado, un acuerdo del Consejo de Ministros dio un giro relevante al comprar el Ministerio de Transportes a Defensa los terrenos para edificar vivienda pública lo que aleja el fantasma de la especulación y brinda la posibilidad de poder optar, de forma accesible, a una vivienda, bien en propiedad o en alquiler. Se habla de un millar de viviendas que han de ubicarse en La Vega y, mediante permutas con otros terrenos municipales, en otros lugares de la ciudad. Una operación de esta relevancia sería deseable que contara con el mayor apoyo político y social y, para lograr ese consenso, hace falta generosidad en todos los actores. En la pasada campaña electoral, en un debate específico sobre La Vega, propuse a todos los participantes un pacto por La Vega. Y creo que ese pacto aún es posible y deseable. Entendemos que La Vega es un espacio cuya integridad, en armonía con Santullano, hay que preservar. Por lo tanto, el vial que entra en La Vega rodeando la nave de cañones, obra del ingeniero Ildefonso Sánchez del Río, debería mantenerse paralelo al muro perimetral existente alejado lo más posible de Santullano. Es perfectamente factible. No hay que dejar de lado la necesidad de buscar alternativas para que el tráfico que entre a la ciudad por este vial sea el menor posible.

En cuanto a vivienda, lo he dicho. Es razonable que haya cierta edificación; daría vida y contribuiría, obviamente, a la viabilidad de la operación. En número que facilite una integración armónica de estas viviendas en el entorno, con una densidad similar a la del conjunto y que permita conservar las zonas verdes existentes.

La Vega alberga una importante mancha forestal; auténtico bosque urbano que es preciso conservar.

Es sumamente importante realizar estudios arqueológicos rigurosos. Bajo el suelo de La Vega se encuentran, con gran seguridad, los restos del palacio de Alfonso II; nada más y nada menos que respuestas a preguntas sobre nuestros inicios como ciudad.

Un aspecto que debería figurar en el futuro convenio es la tasación, tanto de la parcela como de los aprovechamientos urbanísticos. Y una vez firmado el convenio, todo el proceso urbanístico queda en manos del ayuntamiento con la esperanza de que pueda ser lo más breve posible para que todos los ovetenses disfrutemos de La Vega cuanto antes.

Este es nuestro único deseo. Aquí no hay ningún interés con "paralizar La Vega". Tampoco, ¡por supuesto! "estoy feliz con que surjan dificultades" y, ni mucho menos, "feliz de que Oviedo no recupere La Vega" como se me achacó. ¡Sólo aspiro a lo mejor para el futuro de Oviedo. Y desde estas líneas el Grupo Municipal Socialista tiende la mano al alcalde para llegar a un acuerdo y poder apoyar, con todo nuestro entusiasmo e ilusión, un proyecto clave para Oviedo: conserven la integridad del conjunto. Garanticen un número de viviendas razonable. Tasen la parcela y lograremos el ansiado pacto por La Vega.

Ya que en el pasado no lo hicimos bien con la comunidad que levantó La Vega, que seamos capaces de darle el futuro que merece.