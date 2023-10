La Vega, un convenio que no puede ser boicoteado

Carlos F. Llaneza vuelve a las andadas en su cruzada para torpedear el convenio de La Vega. Ahora nos dedica un artículo escrito con apariencia de cordero, pero espíritu de lobo. Ofrece la mano y consenso, pero, en realidad, está anclado en la misma posición que estuvo siempre: contra el acuerdo entre el Ministerio de Defensa, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Oviedo. El actual portavoz del grupo municipal socialista continúa alineado con las posiciones del anterior, Wenceslao López, aunque se expresa con muchos menos exabruptos –lo que es de agradecer– y envuelto en un supuesto manto de amor al consenso que luego no especifica ni practica en el día a día.

Su artículo no tiene desperdicio como un ejercicio de malabarismo político y literario para boicotear lo que se pregona que se quiere defender a ultranza. Pero como todo lo que no es verdad, al final, queda desenmascarado, no es muy difícil descubrir al lobo bajo esa piel de cordero. Veamos las incongruencias:

–El señor Llaneza se dice muy preocupado por el futuro de La Vega, hasta el punto de que en 5 años escribió cuatro artículos sobre el tema. Lo que no dice es que en casi todos ellos –al margen de sus añoranzas históricas por doña Gontrodo Petri– mantuvo postulados claramente contrarios al acuerdo entre las tres administraciones para devolver este recinto a Oviedo.

–Lamenta que llevemos "algo más de un año debatiendo sobre un asunto capital". ¿Un año? ¿Y quién debate? El Ministerio de Defensa, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Oviedo llevan más, mucho más, de un año buscando un acuerdo, con total respeto institucional, sin salidas de tono y sin más debate que conseguir el mejor acuerdo posible. El debate al que se refiere el señor Llaneza, seguramente, será el que él protagonizó desde el principio en contra de ese acuerdo, apoyando a la extrema izquierda y a quienes forman el eterno "frente del no" contra el progreso de Oviedo.

–Parece arrogarse los cambios que se han ido produciendo en las negociaciones del convenio (no optar por una torre de viviendas, mantener la mayor parte de los chalés…) cuando esos fueron acuerdos alcanzados a instancia del Ayuntamiento y por consenso por los negociadores y, por lo tanto, sin que su opinión fuera considerada en ningún momento.

–Unas líneas sorprendentes de su artículo son las que se refieren a que las viviendas previstas en el convenio serán públicas y que, por ello, se aleja "el fantasma de la especulación". La frasecita, evidentemente, empatiza con todo el "frente del no" a La Vega, pero, en su caso, induce a interpretaciones sorprendentes: ¿Acaso temía el señor Llaneza que sus compañeros del Gobierno del Estado y del Principado de Asturias tuvieran intereses especulativos en el acuerdo de La Vega? Porque, evidentemente, si los socialistas de estas dos administraciones estaban de acuerdo en suscribir ese convenio sería porque no tenían dudas de que tal especulación no fuera posible cuando ellas serían las encargadas de gestionar esos terrenos. Todo indica que el señor Llaneza no tenía esa confianza en sus camaradas socialistas.

–Y continuando con su personal "frente del no" escondido bajo piel de cordero, asegura que una operación con este número de viviendas "sería deseable que contara con el mayor apoyo político y social". Pero vamos a ver, señor Llaneza: ¿qué mayor acuerdo político y social puede haber que el consenso alcanzado por tres administraciones de signos políticos diferentes (dos de su mismo partido) para que Oviedo recupere los terrenos de la Fábrica de La Vega? Y más aún: ¿qué mayor acuerdo social puede haber que el respaldo por mayoría absoluta de los ovetenses al Partido Popular en unas elecciones en las que el convenio de La Vega fue el eje central incluso para usted y su campaña?

–Como bien apunta el dicho, "antes se coge al mentiroso que al cojo". El señor Llaneza se descubre a sí mismo cuando escribe: "En la pasada campaña electoral (…) propuse (…) un pacto por La Vega". Es decir, cuando el convenio entre las tres administraciones ya estaba prácticamente cerrado, el candidato socialista en Oviedo, haciendo caso omiso al criterio de sus compañeros en el Gobierno del Estado y del Principado, quería negociar otro acuerdo distinto. Evidentemente, ni sus compañeros en esas administraciones le hicieron caso entonces, aunque también es evidente que desde las elecciones municipales y autonómicas algunos de los actores cambiaron (cambió el papel de uno de los principales facilitadores de este convenio, Juan Cofiño, y el propio Llaneza tomó posesión como dirigente del grupo municipal socialista) y, no se sabe muy bien por qué –aunque es fácilmente deducible– el proceso de aprobación del acuerdo se ralentizó y ha entrado en una deriva que hace difícil concretar cuándo se podrá realizar.

–En su artículo, el señor Llaneza recupera su oposición al vial que entra en La Vega, que –de nuevo se delata– es una de las posiciones compartidas por todo el "frente del no". Ese viario –que será una calle más de Oviedo, con tráfico reducido y calmado gracias a las obras que está ejecutando el actual equipo de gobierno municipal en los márgenes de la actual A-66– es fundamental porque integrará todo el conjunto en la ciudad, facilitará la conexión con las principales vías de acceso y permitirá generar una gran zona verde delante de la iglesia de San Julián, que garantice además su preservación definitiva

–Y no podían faltar los otros mantras de quienes llevan años intentando boicotear el acuerdo sobre La Vega: la tasación de los terrenos, pese a no tratarse de una operación patrimonial sino urbanística, donde lo verdaderamente relevante es que exista un equilibrio de cargas, que todos los informes técnicos que conforman el expediente municipal han constatado, y unos estudios arqueológicos, que, como es público y notorio, ya se han comenzado a tramitar.

En definitiva, estamos ante una nueva ofensiva de un conocido y reconocido activista contra el convenio de La Vega. No sé qué pretende conseguir. Pero, lo que es evidente, es que es una voz discordante con el clima de acuerdo que existía entre el Ministerio de Defensa, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Oviedo. Y también es evidente que desde que entró en la política local todo el proceso de aprobación del convenio se ha ido ralentizando con algunas complicidades políticas partidistas en el Gobierno asturiano. Es más, este mismo artículo extemporáneo –en unos momentos en los que el convenio sigue sus pasos en el ministerio de Defensa ajeno a sus deseos– no puede ser más que una prueba de su afán por boicotearlo.

El señor Llaneza predica diálogo y acuerdos, pero el trigo que da es retrasos y paralización de una operación histórica. Debería aprender del señor Llamazares, que llegó a la política local con muchas dudas sobre este convenio y lo primero que hizo fue reclamar y recabar información sobre el mismo, para plantear después cuestiones muy razonables que fueron aceptadas en un diálogo abierto y sincero con el equipo de Gobierno. Y le pongo dos ejemplos. El primero: trasladar parte de la edificabilidad a otras zonas de la ciudad a lo que accedimos porque esa era una opción que el equipo de Gobierno de Oviedo introdujo en la negociación del convenio. Y el segundo: el vial, que aceptó tras comprobar que será una calle más de Oviedo con la que se asegurará la protección de San Julián de los Prados.

Señor Llaneza, el Gobierno municipal que lidera Alfredo Canteli está siempre dispuesto a dialogar y a pactar. Lo ha demostrado estos años con el convenio de La Vega y en muchos otros ámbitos relevantes para el futuro de nuestra ciudad. Pero no va a aceptar interferencias políticas que boicoteen un acuerdo histórico para Oviedo. Hemos actuado en todo momento con lealtad y respeto institucional, renunciando a cualquier protagonismo y poniendo por delante siempre los intereses de Oviedo, algo que también hicieron, y así lo hemos reconocido públicamente en reiteradas ocasiones, tanto el Ministerio de Defensa como el Principado de Asturias. Los ovetenses se han manifestado contundentemente en el mes de mayo respaldando esta manera de hacer y por ende este convenio. A partir de aquí, si algo cambia para entorpecer la aprobación de este acuerdo todos sabremos –Doña Gontrodo Petri incluida, allá donde se halle– quién es el único culpable.