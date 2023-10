Los otros premiados

En estos días de premios y de merecidos reconocimientos, en los que nuestra ciudad se viste con sus mejores galas para acoger y aplaudir a aquellos hombres y mujeres que por su trabajo, su esfuerzo cotidiano, su valentía, sus sueños innovadores, y por tantos otros valores que todos quisiéramos vivir de manera cotidiana, merecen no solo que su nombre, sus logros y sus trabajos resuenen a nivel mundial, sino también que, mundializando esta memoria, sirvan de acicate esperanzador en un mundo cada vez más complejo, más violento, más injusto y más inhumano. Nada más puedo deciros de todos ellos, todos sabemos cuáles son sus logros y aportaciones para esperanzar unas sociedades cada vez más perdidas y abocadas por la senda de un nihilismo salvaje. Simplemente aplaudir con todos los ovetenses y dejar que su presencia durante estos días en nuestras calles sirvan para despertar a todos los ovetenses, a la sociedad asturiana, a nuestro descerebrado país, la posibilidad real del trabajo, del esfuerzo, del empeño gratuito, de ese esfuerzo cotidiano totalmente desinteresado que suponga un bien para todos.

Pero hoy yo quisiera rendir un homenaje, levantar mi voz y mis aplausos en favor de un montón de hombres y mujeres, jóvenes y adultos, imbuidos por el sueño de la fe, más de 10.000 todavía en nuestro país, que son capaces de vivir el gesto más desinteresado, más altruista y más grandioso que podemos realizar en favor de los últimos de nuestro mundo. Hablo de nuestros misioneros y misioneras; en estos días que celebramos la famosa jornada del Domund, quién no recuerda aquellos días de infancia cuando te encontrabas con alocados críos y crías con sus huchas de plástico y las pegatinas que ponían en tus solapas; o de aquellas porcelanas multicolores con los rostros que representaban a los cinco continentes.

Lo triste es que muchos lectores seguro que se están preguntando qué narices es eso del Domund, como si de algo trasnochado y del pasado se tratara; esas ñoñeces típicas de los curas y las monjitas. Pero no, estáis muy equivocados, es un día para celebrar lo que somos en cada minuto de nuestra existencia, para reconocernos como hombres y mujeres creyentes que siguen confiando en la fuerza transformadora de un evangelio que es una verdadera locura de amor y desprendimiento, de transformación y de justicia, De lucha comprometida por la dignidad de cada uno de esos olvidados de nuestro planeta. Donde hay un misionero hay una presencia que cambia la vida de tantas personas, con las manos vacías pero con el corazón ardiente, y con sus pies en camino, convierten las realidades más miserables de nuestro mundo en pequeños espacios habitables y un poco más humanos. Donde hay un misionero o una misionera hay palabras de verdad, hay justicia, hay redistribución de la riqueza, hay educación dignificadora, especialmente de las mujeres, hay una lucha sin cuartel contra la explotación de niños y de mujeres, una defensa de los más indefensos, una entrega cotidiana y sin límites para que esos últimos en nuestro mundo recuperen su presente y su futuro.

Recuerdo una conversación que mantuve con un coreano que conocí en la facultad de Roma; hacía poco que se había convertido al cristianismo, y yo le preguntaba por qué, el me contestó: "Muy simple, porque me habéis ayudado a encontrar a un Dios al que no tengo miedo, pero sobre todo que es tan humano como yo, y nos hace más humanos".

Sí, amigos, esto es un aplauso, un grito, un reconocimiento a tantos hombres y mujeres que están sembrando historias de justicia y de solidaridad de manera absolutamente desinteresada y apasionada por los rincones más insospechados de nuestro mundo. Nadie sabe de ellos, nadie les da premios. Nadie habla de Amy, que liberó a miles de niños y niñas de la esclavitud de la India, o de aquel famoso deportista que dejó sus glorias para marcharse al centro de África a construir escuelas, de la joven misionera Gladys, que en medio de la peligrosa China rescató a cientos de niños de una muerte segura, o de esa monjita colombiana que en el violento Mali cura cada día a cientos de niños... O simplemente de tantos otros hombres y mujeres, jóvenes y adultos, que de manera totalmente gratuita se hacen presentes en tantas realidades, en tantos rincones de nuestro mundo que solo necesitan una palabra, un aliento, un poco de esperanza... un poco de Evangelio.