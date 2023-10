De burradas a burros, pasando por la finlandesa

Arraigada leyenda cuenta que, a la busca del mejor trazado para pendientes ferroviarias, los ingenieros proyectistas soltaban un burro que señalara el camino. Eso al menos hicieron en el XIX cuando, tras las planicies castellanas, se toparon con la depresión berciana. Sea o no legendario así debió suceder con el tren minero cuya caja fue muy luego La Filandesa, y siempre Valdeflora. Es objetivo del Dr. Fernández Posada, cardiólogo de profesión: promover que los ovetenses quemen calorías con aparataje gimnástico en ruta naranquina llana, amable y atractiva. Valentín Andrés Álvarez sostenía que antes de Oviedo, el Naranco ya esperaba a los ovetenses.

Juan Ramón Jiménez en Moguer soltaba a Platero que se iba al prado de floresta paradisiaca. No ocurrió nada parecido en la "Y" con la ciudad. Peor imposible para perjudicar entorno de la iglesia prerrománica que hicieron saber a sus colegas el ingeniero Liberto Serret y el arquitecto Joaquín Cores, sobrino de Juan Uría.

Enrique Lafuente, ingeniero que proyectó ese enlace, tiene allí un monolito, si bien fue advertido, por el técnico de la Administración Central Juan Rodríguez-Vigil Lorenzo, de la improcedencia de lo que terminó haciendo. No hubo jumento que dirimiera la burrada mientras una empresa cementera monopolista sacaba incluso negocio del suelo tal avisaba otra vez la asesoría jurídica del MOP. Ante el golpe de lesa Cultura, el arqueólogo autodidacta Joaquín Manzanares se puso, como hacía Gandhi, y muy luego el héroe de la pekinesa Tiananmen, delante de las máquinas. Corrían tiempos autocráticos en que el hormigonado monopolista no reconocía sentido común a un asno, ni a los happenings del arqueólogo aficionado por antonomasia o las opiniones de técnicos clarividentes que no fueran de la cuerda. Hogaño debería aceptarse la mano tendida para reparar lo que se pueda los últimos yerros como implora desde estas páginas Carlos Llaneza el pasado 15 de Octubre en artículo que no tiene desperdicio. Bienvenidos los acuerdos entre tres administraciones, ¡claro que sí!, pero antes de estampar firmas definitivas siembran sospechas de las intenciones mercantiles, urbanísticas y/o culturales del desastre. ¡Nada de viario de denso tráfico en equipamiento a mimar!. Tan importante como devolver los Prados al Santuyano de Lesage, Selgas, Torrente Ballester y Uría debe ser para los ovetenses del XXI impedir la desaparición de la magna obra de Sánchez del Río. ¡Ya fue torpeza flagrante destruir la Tribuna del Campo de Fútbol que apenas se recuerda por los ovetenses de esta generación! Los culpables del estropicio de la Fábrica de Armas arrastrarán culpabilidad aún mayor que la que tuve yo con la Estación del Vasco y otros insignes predecesores con los Pilares, el Palacete de Concha Heres, la Tribuna de Fútbol... o mis sucesores con El Fontán o la negación de las obras contratadas a Antonio López y Rafael Moneo...