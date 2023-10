El ejemplo de los parlamentarios vascos

De tiempos europarlamentarios siento la falta de amigos y de concisa oratoria para condensar intervención en uno o dos minutos. A muy otro nivel, también carezco de la hilera de cerezos japoneses que conmovían mis inviernos alsacianos.

En Oviedo, igualmente atravieso cerezal para ir a diario al restorán cristero Meaptc, donde cocinan exquisitas alcachofas, pero, pese a atravesar troncos atigrados, el verde astur predomina diluyendo en el magín de la nostalgia la blanquecina hoja caduca. Los Cercas, compañeros del alma, me invitaron al espectáculo legendario del Jerte. Por mis variados males somáticos no he podido atender tan grata propuesta. Si llevo casi década sin alimentar el espíritu de árboles blancos, también noto cómo quehaceres políticos, cambiándome de escenario, arrebatan la proximidad de amigos entre ellos Ramón Jáuregui, del que es honor participar en nostálgico Liber Amicorum.

Además de añeja fraternidad militante, siempre me atrajo de Ramón su resistente bonhomía y que, como yo, pueda blasonar de experiencias, municipalista, universitaria y europea, pues no en vano ambos fuimos alcaldes de ciudades de semejante peso demográfico y porte cultural, estudiantes por Deusto y eurodiputados. Algo sucede también con Joaquín Almunia, tan cercano en vivencias universitarias y muy luego en seguimiento in situ a actividad paneconómica y paneuropea. Y no digamos de Enrique Casas, al que me introdujo Alberto Aguireano, gran compañero de momentos antifranquistas que ya pertenecía a UGT, en inolvidable noche conversacional madrileña. La AMSO y el Grupo Socialista Municipal, al término de un Pleno, nos trasladamos en bus a Donosti para, con el alma encogida, despedir a Enrique, padre de Richard, esposo de Bárbara. Allí en la misma iglesia abracé la llantina de Fernando Múgica, con el que había planificado, Mohedano por medio, un despacho que nunca montamos.

Recuerdo último día de diputado que coincidía con el primero de un catalán que había abandonado nuestra adscripción. El tal amigo, imbuido de desnortado nacionalismo, qué iracundia de hiel y sin sentido del verso de Juan Ramón Jiménez, me saludó evitando hacerlo con Ramón, que representaba mejor las siglas recién abandonadas. Ya a solas, Ramón pronunció lección inolvidable: espero no ser nunca tan sectario como para negar el saludo.

Ramón es superviviente heroico al plomo etarra, que estalló en el cuerpo de otros extraordinarios compañeros, Enrique Casas, ¡Oh "Eso que llamabas paraíso", de Richard Casas!, Fernando Múgica...

Empezaba evocando cerezos y termino aproximando a Ramón al roble, árbol totémico de oriundez vasca, o de la mía asturiana, que a los efectos son intercambiables por latitud y aún porque la toponimia de Oviedo y Asturias provienen de la Euzkadi indoeuropea.

En cualquier caso, me siento influido por Jáuregui, Almunia, Casas, Múgica... pues son ejemplos vascos que inmunizan en la confusión política.