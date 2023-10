Los nuevos "sin techo"

Estamos celebrando la Campaña de personas sin hogar, que en ediciones anteriores se denominaba "El día de los sin techo". Se trata de un colectivo muy conocido por esas fotos de hombres mayores que se cobijan en portales o en cajeros y que tienen por único abrigo unos míseros cartones. Es la foto tipo de unos carteles solidarios que nos acercan a una realidad bastante más compleja que la que vemos reflejada en esas imágenes tan tópicas, tan recurrentes. Estamos hablando de personas desvinculadas de la sociedad, desconectadas de un entorno a menudo cruel que les condena a la invisibilidad y a malvivir en un círculo de pobreza y de exclusión social.

Pero este perfil es cambiante y plural. Los albergues, casas de acogida y comedores sociales son los recursos que conocen y donde tienen las puertas abiertas para su atención más inmediata y para comenzar un proceso que les saque de esa tournée de la miseria, rompiendo así el círculo vicioso de una rueda que gira y gira y vuelve a girar.

Hoy nos encontramos con un fenómeno nuevo. No son ancianos desaliñados o "barboni" (apelativo por el cual se les conoce en Italia), que también sigue habiendo, pero menos. Hoy la mayoría son jóvenes, migrantes que vinieron a buscar fortuna saltando el charco; tuvieron algún trabajo en negro en el cuidado de ancianos e hicieron algún curso de capacitación. Pero están bloqueados por la normativa de la Ley de Extranjería, que les impide trabajar porque no tienen papeles. Entonces se ven atrapados en un bucle siniestro: "Como no tienes papeles, no te puedo contratar". Y al no tener un contrato se ven forzados a buscar trabajo en el mercado negro, sin seguridad ni derechos, convertidos en carne de explotación laboral. Como consecuencia de todo ello, dado que no tienen una nómina, nadie les alquila un piso o una habitación, lo que les aboca a un círculo de marginalidad.

Para cubrir estas necesidades nacieron los grandes recursos que en la ciudad de Oviedo existen. El buque escuela de esta navegación integradora es el Albergue Cano Mata Vigil de Cáritas Diocesana, y su Centro de día. Tenemos también la Cocina Económica de Oviedo, regida por las Hijas de la Caridad, que además de nutrir a este colectivo realizan un trabajo social admirable. Y la tercera pata de este trípode es el Centro de Encuentro y Acogida (CEA) de Cáritas, que trabaja especialmente con aquellos que además de los problemas citados acumulan otros, como la dependencia de las drogas.

Junto a estos tres buques de la gran armada contra la exclusión social ha surgido recientemente en el seno de Cáritas la Red Hogares. Son espacios de convivencia más pequeños, hogares con interacción donde conviven bajo el mismo techo los excluidos, sus educadores y los trabajadores sociales. Entre todos calientan el fuego de una realidad más parecida a la familia. En Oviedo hay una docena de estos hogares, que son vivero y nidos de una vida renovada.

También hay dos parroquias que se han arremangado y pusieron en marcha pisos parroquiales para acoger, compartir y promover a jóvenes que tomen tierra en una comunidad parroquial y en un barrio. Estas dos parroquias son las de San Melchor en Vallobín y la de San Francisco Javier de la Tenderina.

Ha sido un trabajo precioso. Desde un amigo que nos cede su piso, una campaña en el barrio para donar todos los muebles y enseres que necesita una casa, y una comunidad parroquial que hace que el pan partido de la Eucaristía sea pan compartido con los nuevos vecinos. Sin rechazos a su integración. Haciéndolos vecinos en igualdad, compartiendo con ellos todo: ocio, trabajos, fiestas, eucaristía... Llevamos a cabo un proceso transformador del barrio y de la comunidad parroquial en donde los excluidos se convierten en elemento de ecumenismo social, fuente de solidaridad y vecindad. Es tejer una red solidaria que les haga recuperar su dignidad y adquirir los legítimos derechos que les corresponden.

El icono de esta ilusionante novedad es una hermosa niña que nació en el piso de la Tenderina, hija de un matrimonio que allí fue acogido. Al contemplarla, llena de vida, vemos en esta recién nacida un símbolo viviente. Y nos sentimos interpelados por ella, que en la fragilidad de su pequeñez nos llama a construir entre todos un mundo mejor. Esta niñita es también la imagen de un barrio solidario que nos alienta a seguir trabajando por una Iglesia más integradora y más generosa.