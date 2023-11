Tribuna Ciudadana, una joya a preservar

Hay que remontarse a hace cuarenta y tres años para constatar su fundación. Con la democracia casi recién estrenada, empezaron a brotar iniciativas para promover la cultura más allá de ideologías y pensamientos pero pocas lograron perdurar en el tiempo como lo ha hecho Tribuna Ciudadana, asociación cultural impulsada en Oviedo en 1980. Una entidad plural cuya filosofía se desprende de las palabras del siempre recordado Juan Benito Argüelles, uno de sus fundadores: “la cultura, cuando es auténtica, es algo gozoso, gratificador y divertido”. Él fue una lámpara que atrajo a multitud de personajes, desde Carlos López Otín a Juan Cueto Alas, de Gustavo Bueno a Emilio Alarcos, de Ángel González a Carlos Bousoño. Sería injusto no citar a José María Laso, quien también presidió esta asociación cultural dejando una huella imborrable.

Juan Benito Argüelles, junto a su esposa Lola Lucio, recientemente fallecida y a la que se recuerda como la "madre espiritual" de Tribuna Ciudadana, impulsó el premio "Tigre Juan" de novela, que este año alcanza la XLV edición, afianzó cenas literarias y dejó encendida una llama perenne de su quehacer que mantiene más viva que nunca a Tribuna Ciudadana, la asociación de la que me honro de ser socio-fundador. Este colectivo, abierto a toda Asturias, sigue fomentando el desarrollo de la ciencia y la cultura en sus más amplias y variadas facetas a través de la promoción y la organización de todo tipo de actividades encaminadas a acercar a la sociedad los mejores valores. Actos todos abiertos, libres y gratuitos que, año a año, han adquirido un arraigo y un prestigio de difícil comparación.

Una de sus últimas iniciativas ha sido la convocatoria, en colaboración con la Fundación EDP y la Fundación Cajastur, del ‘I Certamen de Microrrelatos y Poemas’ dirigido a mayores de 65 años cuyo fallo y entrega de premios se celebró el pasado 26 de octubre y al que se presentaron más de un centenar de candidaturas, todo un éxito por el que felicitar nuevamente a la actual junta directiva, incansables en el trabajo e inquebrantables en el esfuerzo.

Quienes formamos parte de esta gran familia nos hemos autoimpuesto el deber de espolear la cultura, de ser altavoz de las figuras más relevantes de la literatura, el arte o la ciencia en nuestra región y espejo del espíritu plural y liberal de Oviedo. De ahí que me atreva a decir que instituciones como Tribuna Ciudadana son imprescindibles y de un valor incalculable para quienes creemos en la tolerancia, el respeto, la educación y la cultura.

No me cabe duda de que el crédito que ha cimentado en estas cuatro décadas prevalecerá en el futuro manteniendo su programación de actos culturales porque Tribuna Ciudadana ya es parte de Oviedo y la ciudad no se entendería sin este colectivo. Como decía el novelista y político francés André Malraux: "la cultura es lo que, en la muerte, continúa siendo la vida". Preservemos esta joya. Es de todos, es nuestra.