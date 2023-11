Quiero ser princesa

Había una vez, en un reino muy, muy cercano, una princesa de ojos azules y dulce mirada que hacía presagiar los mejores augurios para un pueblo sumido en tinieblas y mezquindades; un pueblo rezumante de fracasos sociales, económicos y, sobre todo... ¡chan, chan, chan! políticos. Y llegó el día en el que la dulce princesa, educada en el más amplio sentido del deber y del saber estar, alcanzó su mayoría de edad. Su padre, el Rey, la llamó para recordarle:

–Mi querida niña: has sido preparada para el más alto honor, así que hoy jurarás la Constitución a la que debes respeto y lealtad, y te someterás a ese pueblo soberano que cada día confirma con su convivencia su celo por una institución que es y vela por lo común”

–Lo sé, padre. Pero dime, ¿estarán todos en este momento institucional? –preguntó la heredera, en su ingenuidad casi infantil.

–Invitados están pero todos, hija mía, no acudirán. Algunos no se han enterado que esto no va ni de ti ni de mí, sino de reconocer la soberanía de un pueblo del que ellos también son parte y al que representan con una responsabilidad irrenunciable

Y era cierto; el joven rey, a la par que padre, vapuleado ya por tantos desplantes, pero seguro en su compromiso con el pueblo, sabía que algunos diputados, a los que en su día no les habían temblado las manos para jurar su cargo ante la Constitución, y menos para llevar a la saca sus enjundiosas prebendas, decidían ahora ausentarse para carcomerse las uñas en sus casas mientras mascullaban un... "la princesa soy yo". Pero sigamos con la historia y no les demos ni un segundo de gloria a esos frustrados / as, envidiosos / as, dejándoles / as que satisfagan sus gustos culinarios.

A través de las calles engalanadas y entre vítores de un pueblo esperanzado, la princesa llegó al palacio más soberano, la casa del pueblo con mayúsculas. Bajándose con timidez del auto y con la candidez de aquella que aún no sabe de traiciones, saludó sin posible gota de resentimiento al gran felón, que se posicionaba en la alfombra roja con piernas abiertas cual pistolero matón que esperaba desenfundar su arma y liarse a tiros si el himno nacional se alargara. No me digan que al ver su rictus no adivinaron su pensamiento, porque a mí aún me llegan los ecos de aquel "yo soy la princesa", protagonismo que se arrogó sin vergüenza poniéndose en el centro de los discursos; masculló vaciedades que se confunden en mi sesera, por momentos, con los emitidos por la "Influencer jamaicana" que dirige el coso parladero, torpe de movimientos y más torpe en palabras, que condujo solícita a la familia real a sus puestos, porque también ella en su incompetencia constitucional repetía "yo soy la princesa".

Terrible para la inmensa mayoría de un país, fue visionar el odio dibujado en rostros de seres a los que se cree competentes aunque, ¡qué coño!, lícito es detestar a alguien de naturaleza poco cuerda cuando lo que le mueve es la ambición alimentada por el trastorno y el engreimiento de pensar yo soy la princesa. Y ¡qué leches! más legítimo aún es aborrecer a alguna ministrilla que muestra singular valor para pedir confianza ajena a imposiciones que nacen de la mentira y la cobardía.

La mañana continuó su curso a pesar de emponzoñamientos y hechiceros malintencionados, como el fugado Cabeza Mocho, desterrado en su día del reino por pasarse de listo y por querer ser una princesa.

Y colorín colorado, este cuento permanece inacabado. Porque todos ellos, y no sé cuantos más, seguirán con su matraca: "Yo soy la princesa".