La ópera España

Es muy recomendable, cuando se va a ver cualquier espectáculo, prepararse un poco, ver o escuchar algo de lo que nos espera para ir acomodándolo a nuestra sensibilidad. Para tener una referencia. Es una costumbre que aumenta las posibilidades de disfrutar de la función. Yo lo aconsejo y lo suelo practicar. En los próximos dos meses no será difícil encontrarme paseando con mis cascos, en los que iré escuchando el "Lohergrin" de Wagner a todo volumen. Sin embargo, hay veces en las que llego tan virgen de referencias a una función que prefiero no contaminarme. No escucho nada, no leo las críticas, evito a quien sí ha ido a los ensayos o al estreno o a lo que sea. Simplemente voy.

Con esa ausencia de referencias casi irresponsable es con la que he acudido a escuchar el tercer título de la temporada de Ópera, un programa doble que incluye "Goyescas", de Enrique Granados y "El retablo de maese Pedro", de Manuel de Falla. A punto de comenzar la segunda función de "La Edad de Plata" (título de esta versión conjunta ensamblada por el coreógrafo y dramaturgo Paco López), todavía con el telón bajado y con las luces apagadas, la voz en off de Tino Varela, director artístico de Ópera de Oviedo, explicó al público del Campoamor qué clase de espectáculo iban a disfrutar. Una historia construida por módulos musicales. Varias piezas de distintos tamaños, de Granados unas, a lo largo del primer acto, y otras de Manuel de Falla, que protagonizaría el segundo, encajadas como una sola historia construida para la ocasión, dando como resultado una suerte de ópera poco convencional. Un argumento que López sitúa en el estudio de pintura de Ignacio Zuloaga en el París de 1939. Un mundo a punto de reventar por todas sus costuras. Entonces, ¿se puede decir que tenemos una ópera que no es una ópera? Partiendo de la nada, de pronto me encontré efectivamente dentro de un estudio de pintura parisino, en una puesta en escena muy audaz visualmente hablando que se mezclaba con esa partitura de Granados bellísima. Una música del siglo XX, con claras influencias modernistas, que recoge y evoluciona no sólo la tradición española, desde el flamenco hasta las jotas, sino también toda esa herencia oriental del Mediterráneo, todos esos matices de culturas lejanas de seda y especias. Sobre el escenario, historias simultáneas entreligadas de los felices años 20, de la brutal irrupción del nazismo y de la España sangrienta, cruel y exagerada de principios del XIX. Danza clásica y folclore conviviendo con danza contemporánea. El drama de la emigración, del exilio forzoso. Un trabajo de vestuario que resuelve la complejidad de todos estos saltos temporales y también los emocionales. El coro y Oviedo Filarmonía dando una lección de rotundidad. Casi sin tiempo para asimilar esa avalancha de estímulos llegó, tras el descanso, "El retablo de maese Pedro", de Manuel de Falla. Una obra compuesta para teatro de marionetas que, escénicamente, se resuelve, en una idea genial, como película muda, con referencias al surrealismo de Buñuel, al Nosferatu de Murnau, a la masonería e incluso a Harold Lloyd en un ejercicio de sentido del humor quijotesco. Falla compuso, con las mismas influencias con las que lo hiciera Granados, una partitura de vanguardia que se aproxima al cubismo musical de Stravisnski. En esa complejidad se movió como pez en el agua la mezzo Lidia Vinyes-Curtis, que llevaba el mayor peso de la pieza. Entonces tenemos la música (que para los que desprecian los localismos, triunfó en París, en Nueva York y en el mundo entero), tenemos las voces, la puesta en escena, el vestuario, la orquesta, el ballet, el argumento, el teatro. Si no es una ópera, vive Dios que se parece mucho. Lo que no existía en los anales de la lírica era el concepto de machihembrar este díptico español en un solo título, "La Edad de Plata", pero ya está hecho, en Vetusta. ¿Qué impulsa a la Ópera de Oviedo a asumir estos riesgos cuando podría vivir plácidamente programando "Rigolettos", "Bohemes" y "Don Pasquales" y vendería más entradas y más caras que las que vende? Pues un compromiso con el género, con el enriquecimiento cultural de nuestra sociedad y con el prestigio que merece la ciudad. Esta temporada, que ya ha sido "Manon" y Puccini y aun ha de ser Verdi y Wagner, hoy en cartel –con la tercera función de "La Edad de Plata", que comenzará a las 19.30 horas–, es España.