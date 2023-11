Sabotaje en Buenavista en una efeméride franquista

Octubre 1961, al régimen le dio por conmemorar los veinticinco años de la exaltación de Franco a la jefatura del Estado. En Buenavista, no sé si ya Carlos Tartiere, partido oficial de liga, se alinearon los equipos para escuchar el himno nacional, aun sin levantar, marciales, el brazo como en el décimo de 1946. Al preciso instante en que la autoridad debía soltar los gritos de rigor (¡Arriba España! ¡Viva Franco!) se estropeó el micro. La tribuna Sánchez del Río, pese a su majestuosa enormidad, derribada irresponsablemente luego por el bueno de Luis Riera, mostraría condiciones acústicas que fallarían en edificios más livianos, Palacio de los Deportes, Conservatorio Deán Payarinos... La autoridad, por protocolo, resultó Agustín Ramos Ripoll, Jefe Superior de Policía, que hubo de esforzarse gritando, lo que mereció elogios de los espectadores en asientos cercanos. Momentos antes se había enterado de que no asistían ni los gobernadores civil y militar, ni presidente de la Diputación ni siquiera el Alcalde, que, acreditado orador, hubiera modulado mejor. (No confundir a Ramos Ripoll con el más siniestro Claudio Ramos, torturador de la Brigada Político Social). Todas las sospechas se centraron sobre la empresa del altavoz, TURYC (Técnicos Unidos de Radio y Cine), pues su propietario, Joaquín González Menéndez, había sido oficial del ejército republicano.

Joaquín era de talante discreto pero carismático, con tienda en las Casas del Cuito, en el número 21 de la calle Uría. Fue jugador tardío de tenis, exquisito aficionado a la pintura de vanguardia, miembro de la tertulia operística liberal de "Los Puritanos", que cafeteaba en Peñalba. La Brigada Político Social le vigilaba constantemente. No participó, sin embargo, en el sabotaje. Alberto Polledo, el gran librero, en conferencia sobre el comercio de Oviedo y la publicidad dio cuenta de que Joaquín era imaginativo, aunque hoy inimaginable, anunciando que sus transistores radiofónicos mantendrían a los maridos en casa, donde conocerían los resultados domingueros y la quiniela en directo mejor que en otra parte. Jubilado, gran amigo, no quiso mi oferta para el Consistorio, aceptó la presidencia local de la Cruz Roja, que, en Asturias, comandaba Tito Posada, el creador de la "pista finlandesa".