¿Requetés de nuevo?

Como confluyen en mi persona varias contradicciones, soy y no soy jubilado, soy y no soy enfermo permanente, –¡enfermo grave clasifica el examen de seguro luxemburgués!–, y algunas más, no precisamente como imagina Juan Luis R. Vigil en el epílogo de mi "Final de túnel" pues, sin la fronda francisca, los amaneceres que vivo ahora son la Sierra del Aramo y las neblinas de Las Regueras. Mientras leo son muchas horas de radio, televisión o prensa extranjera. Solo echo de menos mi biblioteca entreteniéndome entre San Google y fragilidades de memoria que algún día perderé como tantos amigos, incluso más jóvenes, aunque quepa la esperanza genética de que mi madre mantuvo clarividencia.

De repente, aprecio el surgimiento, entre vallas, de la enseña tradicionalista de San Andrés. Me suelo fiar de mi desparecido amigo Hugh Thomas cuando cuenta la anécdota de que tras el Decreto de Unificación de FET y de las JONS, Franco habría hecho desfilar ante sí en Salamanca a falangistas y requetés, unidos con camisa azul y boina roja. Los primeros cumplimentaron la orden con habitual atuendo distintivo y la chapela en bolsillo. Como quiera que el onubense Manuel Fal Conde, al frente de los tradicionalistas, lo hiciera de camisa blanca, al reprochárselo aseguraría, "la camisa azul no entraba en el bolsillo". Ahora, entre pancartas contra Pedro Sánchez, rimas de Puigdemont a prisión, simbología nazi, rezos del Rosario por el hundimiento de la nación, felonía del Rey y otras lindezas, ondean cruces de San Andrés. Los manifestantes parecen asumir el carlismo en fracción ultraconservadora. En mis primeros meses deustotarras unos cuantos compañeros, vizcaínos y sevillanos, en medio de eufórico jolgorio, me invitaron a visitar Montejurra en cuya cima encontré a José Antonio Cepeda, que dirigiría el ovetense "Región". Al verme departir con la enviada de "Paris-Match", mis anfitriones, sin saber francés, amenazaron si se publicaba lo mínimo, como sucedió, cuestionando su ideario o su rey Javier o la españolidad del heredero me costaría la vida. Hacían el vía crucis juntos los luego divididos en el odio sectario de los hermanos Hugo Carlos y Sixto. Cuenta la anécdota a su manera Gracia Noriega en el divertido "Vísperas de nuevo tiempo", de Editorial Pentalfa. La reaparición de la Cruz, en cualquier caso, en algaradas diarias de la madrileña calle de Ferraz, marca color, violencia verbal y, también, significado, aunque cueste encontrarlo.