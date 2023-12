Sin futuro

Hace unos días leía perplejo y asustado el informe que el Instituto Nacional de Estadística publicaba sobre la natalidad y las tasas de Reposición Poblacional en nuestra región, y por ende en nuestra ciudad y en nuestros pueblos, cada vez más despoblados y empobrecidos. No puedes hacer más que asustarte porque descubres cómo Asturias está la cola del ranking nacional en esas tasas de sostenibilidad poblacional; por desgracia o coincidencia en un dato más, la natalidad se desploma, las defunciones crecen, nuestra población se envejece exponencial y peligrosamente, todos los ámbitos educativos y productivos se resienten, y nuestra economía se abalanza por una pendiente de empobrecimiento y de colapso muy peligrosos.

Fruto de esta situación, de una desproporción tan elevada entre los nacimientos y las defunciones, en nuestra pobre Asturias, el 27% de la población está por encima de los 65 años. Con lo que esto significa para el mercado laboral, para el desproporcionado pago de las pensiones, para la imposibilidad de mantenimiento de un sistema de bienestar público universal. Creo que todos constatamos que se trata de una situación alarmante, me atrevería a decir que límite, porque si no somos capaces de subvertir esta tendencia llegará un momento en el que nuestra sociedad colapsará, se hará insostenible, no solo a nivel económico, sino a nivel social, a nivel de desarrollo, a nivel de convivencia.

Cierto es que se vienen desarrollando distintas políticas, tanto en el ámbito nacional como en el regional, incluso en muchos ámbitos municipales y locales, de apoyo y fomento de la maternidad. El problema fundamental urgente es lograr que estas medidas enfocadas a potenciar la natalidad tengan un resultado exitoso. Que todas esas ayudas públicas sirvan para apoyar y respaldar verdaderas políticas continuadas y eficaces. Las ayudas nacionales, como deducciones por maternidad, complementos a la infancia, a las familias numerosas, a las madres autónomas; como otras ayudas más locales al nacimiento, al cuidado de los menores a la adopción, a gastos de guardería, aparecen hoy por hoy insuficientes, no solo por su limitación temporal y económica, sino también por su falta de efectividad social.

Según algunos datos europeos, España se encuentra a la cola en las ayudas a la maternidad y al fomento de la natalidad. Es más, nos situamos a la cabeza en la desproporción del dinero que se invierte entre las ayudas a las mujeres embarazadas y el dinero que se dedica a la promoción del aborto. Y haciendo un poco de demagogia fácil, en estos próximos meses gastaremos infinitamente más millones de euros en favorecer a determinadas regiones más ricas que lo que destinaremos a proyectos sociales de apoyo a las familias en dificultades, en riesgo de pobreza o en carencia generativa...

Son cada vez más las voces que desde distintas instancias públicas y privadas, sin sesgos ideológicos o morales que induzcan a duda, vienen haciendo un llamamiento ante esta alarmante situación; nos proponen, más allá de un presupuesto y de una voluntad decidida de protección a las familias, un ejercicio importante de imaginación y de creatividad; es urgente desarrollar políticas innovadoras en el apoyo a la mujer en situación de vulnerabilidad, en el cuidado de las madres, en el apoyo de las familias que querrían tener más hijos, medidas que hagan efectivo el autoproclamado "Estado social", porque una sociedad sin madres será una sociedad sin hijos, una sociedad que no valora la maternidad de la familia y la relaciones humanas, que no pone en el centro a la persona será una sociedad vacía y sin futuro.

Y esa creatividad debe empezar desde abajo, desde los colectivos sociales y las políticas municipales, desde la generación local de redes de apoyo, de centros que posibiliten micropolíticas de acompañamiento a las familias, de programas sociales de integración de la natalidad sin subvencionismos, de consolidación de redes mixtas que favorezcan la conciliación laboral... una municipalidad desde el compromiso con la ciudadanía.