Crear dos, tres... muchos Otín, ¡esa es la consigna!

Ayer se jubiló universitariamente López Otín.

De muy niño me asomaba sobre la calle Fruela a través de la exótica ventana diseñada por mi pariente el arquitecto Álvarez Meana, pieza nostálgica que mi mujer hizo que inmortalizara en acuarela Carlos Sierra, vecino frontal cuando yo ya había dejado de serlo. La pared del estudio de Carlinos sudaba música y anuncios de Radio Asturias antes de ser Cadena SER, pues el fotógrafo Alonso, Alonsín, que compartía piso, la había dejado sintonizada en los sesenta. Se llegó a pensar en el fenómeno paranormal de «las caras de Bélmez». A altura fenestral don Ismael Villasante, reloj al chaleco, saludaba agitando manos leve y cordialmente. Nunca supe cuáles eran su biografía o pensamientos, cuando yo hace setenta años todavía no era la oveja negra en la que me convertirían. Un mediodía tuve la emoción de topar a Villasante debajo de su casa en la confitería El Buen Gusto. Me acarició reteniéndome entre sus brazos de impoluto paño de las sastrerías Natalio o Juan Montes, que marcaban otro buen gusto. Don Ismael, a presencia y complicidad de la encantadora titular de la confitería, viuda de Monte, me preguntó qué iba a ser de mayor a lo que respondí sin saber exacto significado, «¡inventor!». Mis escuchas sonrieron la insensata, ¡y pretenciosa!, originalidad pues en la Vetusta de los primeros sesenta del XX todavía predominaba acuñado aforismo alto decimonónico, «¡que inventen ellos!». Mi sueño de inventor a lo Wendy-Peter Pan se fue, enseguida extinguiendo, pues era inexorablemente incierta la fábula de negarse a crecer; no obstante, dimos en Oviedo con un auténtico inventor/investigador de calidad para soñar en despierta duermevela, un tal López Otín. Ignoro a qué debe fama y carisma, aunque me constan bondades por Carlos Suárez, Blanca Martínez, Paulina Cervero, Juan Vázquez..., rigorosos amigos comunes. En cualquier caso, abriendo mañaneramente este arraigado diario, Rafa Avello y otros mencionan Hereje Cisne Blanco, hermosa metáfora, superior al fantástico Patito de Anderssen. De mi parte, fiel a ecos de 1968, salta la consigna, «crear dos, tres, muchos Vietnam...». Traslación a la loable inquietud asturiana de hogaño: «crear dos, tres, muchos Otín...».