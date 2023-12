Una Traviata ascendente

Si bien me gusta presumir de la osadía de la que hace gala la Ópera de Oviedo en su temporada, la inquietud por programar títulos fuera del estándar del repertorio clásico, el gusto por la vanguardia en las producciones y la permanente apuesta por voces nuevas, por supuesto, también me gusta escuchar una buena Traviata de vez en cuando. Volver a Verdi, a las arias que conocemos de memoria. Regresar, de alguna manera, a los orígenes, al germen, a casa. La Traviata es una fiesta para los sentidos, profanos o aficionados.

Pero, de otra manera, cuidado. Una Traviata en el Campoamor puede llegar a resultar muy estresante. Es una obra maestra, sublime, llena de matices complejísimos que el público local conoce y espera. Ese orgullo verdiano que antiguamente caracterizaba la marca Vetusta tiene todavía mucha influencia en el patio de butacas de nuestro teatro. Proyecta una sombra alargada sobre estas propuestas. Oviedo tiene memoria y siempre ha estado acostumbrado a lo mejor. No es un defecto, es nuestra historia. Si la vanguardia es importante, no lo es menos la tradición. Claro que tampoco podemos olvidar quienes somos, donde vivimos, en qué momento de la historia nos encontramos. No podemos pretender ver la Traviata de la Callas y Kraus porque ambos han fallecido ya. No podemos ver la Traviata de Ermonella Jaho porque Ermonela no canta Traviatas fuera del nivel Metropolitan. La ópera que veamos deberá ser un coctel de magia y artesanía.

Eso sí, cuando se siembra sobre un músico de la talla de Oliver Díaz, la mitad del trabajo ya está hecho. Qué privilegio verle trabajar en los ensayos. Qué mimo, qué precisión quirúrgica, qué talento para desatascar conflictos musicales. Gran general y carbayón universal. Es capaz de sostener todo lo que ocurre en el foso y sobre el escenario. Pero no estaba solo, hay que destacar también la escena de Paco Azorín. Su propuesta es fundamental para entender el éxito de esta Traviata. Porque es una ópera adelantada a su tiempo, una crítica salvaje a la doble moral y los atentados contra la libertad de las mujeres. Es una ópera feminista estrenada en 1853. Azorín hace una propuesta incómoda, claustrofóbica. Dibuja los fantasmas de Violetta con un audaz juego de ballet vertical. Combina lo estático y lo plástico. Maneja los movimientos del coro como los de un monstruo de cuarenta cabezas. Así que ya hay dos buenos ingredientes.

Y aquí debo poner un acento: creo que jamás había escuchado a los del Coro Intermezzo a un nivel tan estratosférico. Extraordinario el trabajo que está haciendo Pablo Moras. Qué delicadeza y qué bravura. Qué suerte, porque las partituras que Verdi escribió para coro se encuentran en la cumbre de belleza de la lírica. Intermezo ha asumido el rol protagonista que pretendía el compositor con explosividad.

Con todo, La Traviata, la historia de Violetta y de Alfredo, puede ser interpretada de un millón de maneras distintas. Pero, por alguna razón, a mí me costó creerme el romance entre Ekaterina Bakanova y Leonardo Sánchez. Quizá por el contraste entre la crudeza sentimental en la interpretación de la soprano, de magnífica técnica, y el romanticismo latino del tenor. Tuvo que llegar Juan Jesús Rodríguez, un cantante de época, una voz que recordaremos siempre, para que todas las piezas se apoyasen sobre su rol completando una Traviata sublime. Su Giorgio Germont fue capaz de armonizar todas las voces, de inspirar a sus propios compañeros y hacer girar así el destino de una producción que podría haber naufragado y que su talento fue capaz de equilibrar. Si yo fuera cantante, también me daría mucha seguridad cantar a su lado.

En conclusión: La ópera que más público ha disfrutado en la historia de Oviedo. Cinco funciones y dos ensayos generales con todo el papel vendido. Una ópera favorita de la ciudad. Una aventura incómoda que terminó creciendo ante nuestra mirada para terminar siendo lo que esperábamos de ella. Nuestro querido Verdi, de nuevo en casa.