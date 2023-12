Ser o no ser Frank Sinatra

A veces le damos demasiadas vueltas a las cosas sencillas. La culpa es de Platón, el filósofo griego, y esa manía suya de pretender explicarlo todo. Y, por qué no decirlo, también de Aristóteles, su alumno aventajado que llevó más allá su afán por el conocimiento. El primero dijo que la música era alimento para el espíritu. El segundo, más ambiguo, afirmó que la música no representa una pasión, sino que la reproduce. Pensamientos muy bellos, pero algunas veces la música no necesita tan altos estímulos. Basta con que te traiga un buen recuerdo, un rato divertido con los amigos, en una cena en una cocina, frente a una copa de vino. Una canción entre risas.

De un "mi hermano canta igual que Frank Sinatra; el otro día le grabé en su casa mientras cocinaba" a una reunión de amigos en un local de ensayo para ver qué pasaba si se tocaban unos temas juntos. De ahí, todavía en broma, a un primer concierto. A ver si el tipo aguanta el peso del directo. Del primero al segundo, al tercero. Más de cincuenta fechas lleva ya el sexteto. Radio, televisión, un reportaje en cierto diario de tirada nacional. El éxito de la propuesta es el resultado del maridaje perfecto de varios ingredientes. Para empezar, el momento mágico de la historia de la música que se homenajea. Por un lado, Quincy Jones y Frank Sinatra hacían historia en Las Vegas en la era de las grandes orquestas de jazz americanas. En ese momento, un grupo de jóvenes músicos brasileños, Jobim, Caetano, Toquinho, junto con el poeta Vinicius de Moraes, se inventan un nuevo sonido: La Bossa Nova. Lograron emocionar al mundo entero con sus melodías, llegar hasta los oídos mismos de Sinatra. La Voz se combinó con Jobim, grabaron dos discos y ese coctel hizo saltar la música por los aires, cambiaron el jazz para siempre. Siglo XXI. En plena era de las bandas tributo, donde músicos excelentes se juntan para homenajear a los "Beatles", a "Queen", a "Kiss", a las grandes referencias de cada género, no hay casi precedentes de bandas que homenajeen a Sinatra. Porque nadie canta como Frank Sinatra, con su tempo, con su clase, con su tono de voz inimitable. Hasta que alguien se dio cuenta de que, en Oviedo, Antonio Cuesta sí tenía ese don. Y que había, también en Vetusta, un brasileño llamado Vaudi que se empeñaba en ser el Antonio Carlos local. Y fue cuando otros cuatro músicos se enroscaron a su alrededor, sólo para divertirse, con los resultados que ya conocemos. Aun así, el éxito de este domingo por la tarde en el Auditorio Príncipe Felipe no fue un concierto más de la formación. Al sumarse a la Banda de Música Ciudad de Oviedo dieron el paso definitivo para que Cuesta fuese, de verdad, Frank Sinatra. Más de cuarenta músicos de viento y de percusión redondeando el sonido. Un trampantojo musical. Porque para ser Frank Sinatra, menos de cuarenta músicos son pocos. El habitual público dominical de la banda, sumado a los fieles de la formación, llenaron el Auditorio, con sólo un salpicado de butacas vacías en lo más alto del gallinero y se hicieron la ilusión de estar en un Casino del medio oeste con el reperto rio perfecto. A los "Sinatra & Jobim" les espera una gira larga por Europa, y otros conciertos con orquesta. Lo importante no es que sea perfecto, sino seguir divirtiéndose. El ingrediente clave, el que falta por mencionar, lo descubrió Cuesta justo antes de terminar el concierto con "My Way". Está todo hecho con mucho amor, con mucho cariño. Son solo unos amigos apasionados por la música que hacen lo que les gusta, lo que les divierte. Y se nota.