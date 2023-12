Oviedo luminoso

Ya desde los primeros días de la Navidad nuestra ciudad se ha despertado luminosa, hemos descubierto cómo muchas de nuestras calles se han llenado de luces, de músicas, de sonrisas bobaliconas, de cientos de personas que pasean despreocupadas por calles engalanadas de "espíritu navideño". No hay ciudad, ni pequeño pueblo, ni siquiera villorrios insignificantes que no se hayan sumado a esta carrera alocada, no sé si absurda o cargada de sentido, de inundar, de inundarse de luces, de árboles, de motivos navideños de todo tipo, solo con el afán de ser más que los demás, de tener la Navidad más ostentosa, de ser la ciudad más llamativa y más atrayente para los turistas y los consumidores.

No sé si se acordáis de una enigmática canción de Silvio Rodríguez, aquella del "Ojalá"; me vienen a la memoria aquellas dos frases: "Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve…". Y ¿por qué? Porque yo creo que a los ovetenses nos ha pasado un poco lo mismo, nos hemos despertado con una luz que nos ciega, envueltos por nieves artificiosas, con músicas chirriantes de villancicos y melodías melosas, por ríos de gentes cargados de consumos y de vacíos, y así hemos borrado de pronto todo lo que daba sentido, no solo a estos días, a estas fiestas de emociones limpias,...

La Navidad es tiempo de luces, claro que sí, de árboles cargados de bombillas que anuncian una luz que nos llena de vida. La Navidad son luces que muestran la alegría, la fiesta, las ganas de celebrar y de gritar que necesitamos una luz esperanzadora, que necesitamos personas luminosas para que merezca la pena vivir. Pero, sobre todo, y esto es lo digo como un hombre de esperanza, la Navidad es una luz brillante que no debería deslumbrarnos, que no tendría por qué impedir que viésemos las sombras que envuelven muchos rincones de nuestra ciudad, rincones de miseria, de soledad, de tantas tristezas acumuladas y corazones de personas anónimas.

Esas luces que inundan en exceso el centro de nuestra ciudad, y con mucha timidez las periferias, no dejan de ser una llamada simbólica, el grito de muchas personas y familias que necesitan nuevas oportunidades para salir de la oscuridad que supone la pobreza, el paro, la falta de hogar, la imposibilidad de una vivienda digna. Las circunstancias de tantos hombres y mujeres que se han visto expulsados de la sociedad del bienestar, del selecto círculo de los que tenemos lo necesario y lo suficiente, personas cuya vida se ha quebrado inesperadamente, pero que necesitan escuchar en estos días que todo puede cambiar, que esas luces también son para ellos, como para nosotros...

Sería bueno que esas luces fuesen una invitación, una llamada urgente, a todos los ovetenses, para que saquemos la verdadera luz de la Navidad, para que brillemos en la vida de tantas personas: con una mirada sincera, con una sonrisa honesta, con una palabra amable, con un poco de tiempo regalado en un gesto sencillo y solidario,…

A ninguno de los otros, seamos creyentes o no, se nos escapa el sentido profundo de la Navidad, ese recuerdo nostálgico de un niño que nació en un pueblo que se llamaba "la casa del pan", un acontecimiento muy presente, y muy de futuro, que nos habla de aquello de lo que estamos llamados a ser, personas grandes, con sueños, con mucha luz, capaces de hacer cosas hermosas para mejorar la vida que envuelve los rincones olvidados de nuestra ciudad. Es por ello que todos participamos de este mismo acontecimiento, tal vez de formas y con sentidos distintos, pero esas luces no dejan de ser una verdadera oportunidad para que podamos ver mejor nuestra propia vida y la realidad que nos rodea, una forma de enfocar nuestra mirada para no dejar que pase la vida sin darnos cuenta, para reconocer tantos signos que nos están invitando a la esperanza, a vivir una Navidad de una forma absolutamente distinta, que podamos alumbrar esperanza, compartir esperanza, ser esperanza...

Me gusta Oviedo en Navidad, me gustan sus luces, sus calles engalanadas, sus gentes con sus sonrisas y con sus miradas, me gusta la Navidad con esos abrazos que sin miedo y sin rumores se felicitan estos días hermosos, pero sobre todo me gusta la Navidad en una ciudad donde todos, vivamos donde vivamos, somos capaces de entender, de acercarnos, de compadecernos, de vivir un poco de ternura regalada en gestos que llenan de alegría y que regalan esperanza. Que esas luces digan sin dudar: ¡Feliz Navidad!