Pitos de caleya

Hace cincuenta años el único exceso gastronómico de la Navidad era el pitu de caleya, por otro nombre pitu de aldea. Con frecuencia eran regalo que venía de los pueblos, pago de algún favor a lo largo del año.

Los pitos de aldea eran ejemplares hermosos, con espuelas. Se mataban en casa, porque llegaban vivos, y se armaba un terrible escenario de plumas y sangre que terminaba con el asado, que bien repartido alimentaba a toda la familia.

Hace mucho que no veo un pitu de caleya de aquellos y me temo que no existirán, sustituidos por los pitacos de ahora, por mucho que haya quien los llame gourmet.

Sea así o no, el año que viene es bisiesto. Y tocamos a dos pitos. Feliz año a todos.