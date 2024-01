La noche que fui Baltasar

Indalecio Prieto, para algunos el mejor escritor parlamentario de la II República, en estampas memorialistas recuerda cuando, en la calle Rosal, Rosario en la novela clarineana "La Regenta", sería esquina con la actual Suárez de la Riva, fue Rey por un disfraz que le confeccionó Constanza Tuero, su madre maliayesa. Por mi parte, a muy otro nivel de rango regio y, desde luego, diferente categoría política del disfrazado, he sido Rey en dos ocasiones. La primera, a iniciativa propia, siendo alcalde, como Baltasar, la segunda, de Gaspar, propuesto por el alcalde Gabino de Lorenzo. De ambas experiencias guardo gratísimos recuerdos, como pasará a todos los que hayan asumido tan digna dignidad. Algo debí contar ya en mi libro "Desde mi ventana" que no tengo a mano ni para cotejar. De la primera, Rey Negro, conservo especialmente remembranzas que desbordan el frágil corazón. Así, cuando al tomar mi carroza la curva de la calle Independencia constaté el griterío del fabuloso recibimiento de la grey infantil que hinchaba lacrimales y aún más si cabe al acercarse niños para entregar chupos que tras ese contacto, ya considerados mayores por sí mismos, prometían no volver a usar esperando respuesta pedagógica añadida que hube de improvisar. Aunque mi anonimato pretendía ser total, el eminente jurista Francisco Sosa Wagner, con el que compartí hemiciclo en la aventura europea de mi segundo mandato, me recordó que a su paso le saludé con un desenfadado "Hola, Paco", con lo que sus hijos quedaron encantados de la familiaridad que su padre gastaba con el más exótico de los Magos. Al final de esa jornada fue dificilísimo quitarme el tinte de la cara que, por fin, se hizo cariñosa y profesionalmente por Ana Isabel Corte, en la peluquería Ramiro, establecimiento que es lujazo para Oviedo. De la experiencia de Gaspar retengo el "¡Viva Oviedo!" con que me recibió en la plaza de la Catedral José María Fernández del Viso, entrañable concejal pepero desaparecido. Y también el exquisito trato de Carolina, implicada en la cabalgata, hija mayor de mis amigos Alicia Castro y José María Guisasola, tristemente fallecido, con el que gasté relación íntima adolescente.

Saludo la fiesta de anoche y felicito a la SOF. Solo lamento que mis hijos y nietos sean mayores porque no tiene precio constatar la alegría ante los Magos que, siguiendo la tradición ovetense, habrían acampado con sus legendarias tiendas y camellos en el Naranco. Algún día Eloína y yo tendremos biznietos, pero ya no nos será dada la noche de Reyes como sí le ocurrió benéficamente a mi madre con los suyos, mis descendientes.