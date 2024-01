La Vega y los fantasmas de la izquierda

Se ha desbloqueado la parálisis política que existía en torno a los terrenos de la Fábrica de la Vega y eso es una buena noticia. Ahora se tiene la oportunidad de agotar todas las posibilidades de buenos acuerdos sobre la gestión del espacio que ofrece el convenio, firmado por tres administraciones. No olvidemos que solo estamos en el final del principio, hay mucho que decidir.

El convenio alcanza su firma después de dos hechos que son clave: uno es el esfuerzo ciudadano por cambiar las pretensiones iniciales de carácter conservador y que dejaban a la especulación urbanística un espacio que, ante las manifestaciones numerosas, cerró el Gobierno central. Ahí estuvo mucha gente diferente a las voces que ahora se hacen oír. Ese esfuerzo de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Vega arrancó importantes mejoras: incluir al Ministerio de Vivienda para que los pisos fueran destinados a alquileres limitados y a sectores de la población que necesitan una política pública de vivienda; el gobierno local acordó que la densidad de pisos en la zona sea la adecuada para Oviedo y para aquel barrio; se incrementan zonas verdes. Tras estas victorias ciudadanas y algunas más, el fantasma de la instrumentalización política afectó a una plataforma que ha venido debilitándose por esta razón.

La progresiva pérdida de fuerza social e influencia no la ha generado la participación ciudadana, sino quienes ven en esa movilización solo un instrumento para frenar la decadencia de su proyecto partidista. La plataforma, dirigida ya de forma evidente hacia un fin político minoritario, llega a su máxima debilidad el día de la aprobación del convenio. Un deterioro político y numérico que los llevó a expresarse mediante acciones intolerantes físicas y verbales más propias de quien se confina en la marginalidad. Sin embargo, la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Vega aún debe ser un actor clave si logra sacudirse esa colonización partidista que sufre. La ciudadanía activa es indispensable, sin su presencia, la política tiende siempre al menor coste.

El segundo hecho es que la izquierda está en minoría absoluta en el Consistorio desde hace cinco años. En estas condiciones puede optar por dos actitudes; utilizar como ariete las políticas estratégicas para Oviedo para ver si puede recuperar electoralmente. Esta fórmula siempre ha fracasado. O tratar de influir y concebir el pacto en asuntos de interés general como método para el cambio. La primera actitud provoca que aparezcan otro tipo de fantasmas, los de las derrotas pasadas que se manifiesten de nuevo de la forma oscura y oblicua que siempre los ha llevado a aislarse de la mayoría de Oviedo.

No reaparecen para situar las insuficiencias del acuerdo y cómo pueden ser corregidas, pues estamos a tiempo. Vienen para construir una postura tan netamente política como la que tenemos los políticos que estamos en activo, pero que tiene como objetivo polarizar socialmente y evitar acuerdos.

Se distingue una operación política destructiva cuando se utiliza el saber técnico no para afirmar sólidamente, sino para sembrar dudas tergiversadas. Esto es inadmisible porque las afirmaciones se pueden someter a la capacidad crítica, ya que pueden ser desmentidas. Las dudas protegen al que las sugiere del escrutinio y de la responsabilidad. Incluso una operación política de desgaste es legítima si no pretende jugar a la vez con dos barajas distintas, la política y la técnica, sin agotar ninguna de ellas para protegerse de los efectos de ambas. Si, además, lo que se formula como duda son elementalidades y simplicidades el ánimo polarizador se confirma más contundentemente.

Veamos, una línea de la extrema derecha es cuestionar la propiedad del suelo, cuando saben que legalmente esto no tiene discusión, y ahí están todos los informes públicos de la Administración General del Estado que hacen inviable la reversión. La intención de compra directa de los terrenos por parte del gobierno de izquierdas demuestra que ese Ejecutivo local, y los ideólogos no visibles del convenio nonato, aceptaban esta situación que hoy se cuestiona oblicuamente. También, en ambos convenios, el de la izquierda y el de la mayoría del PP, se optó por un modelo en el que nos hacemos con la propiedad de los terrenos, desechando la fórmula empleada en La Coruña.

Los usos de los terrenos aún tienen que planificarse por parte de las autoridades públicas que tienen que elaborar el Plan de Usos, por tanto, estamos en el momento de asegurar el máximo grado de protección patrimonial y de puesta en valor de esos terrenos que es lo que nos tiene que importar, su capacidad para generar economía.

Que una calle se necesita parece evidente incluso para el lego si lo que se quiere es que las empresas se instalen allí. Por otra parte, parece evidente que la autopista hay que detenerla mucho antes de Santullano para protegerlo. Que ese espacio no debe ser un "parque temático" sino que tiene que reintegrarse a la ciudad mediante su urbanización parece sensato afirmarlo. Estamos en el momento de pensar qué hacer, de sumar la pluralidad de opiniones y visiones imprescindibles para abordar una buena investigación arqueológica, una buena tramitación urbanística, el catálogo de protección y una buena apuesta empresarial. Todos elementos que se construirán de forma legal y transparente. Esperemos que con acierto político.

Los planteamientos de Wenceslao son otra cosa. No son ni fantasmagóricos ni tienen un objetivo destructivo. Él nunca ha tenido ese veneno egocéntrico, sino que sitúa preguntas sobre la génesis del nuevo convenio. Bien, eso nos lleva, simplemente, a la segunda situación de hecho que mencionábamos al principio: llevamos cinco años de mayoría absoluta conservadora. Por tanto, la única respuesta política relevante es si debemos tratar de influir en los planteamientos del gobierno local cuando se aborden los asuntos estratégicos de Oviedo o no. Seguro que Wenceslao tiene razón en muchas cosas, pero desde que perdimos la mayoría ya no es esto lo relevante. Hoy, fruto de dos administraciones orientadas de forma progresista, de la capacidad de negociación de los grupos municipales y del esfuerzo de la parte social de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Vega, tenemos un convenio muchísimo mejor que el inicialmente propuesto por el gobierno local y Defensa y con capacidad para la mejora. Para cambiar más cosas en Oviedo, tenemos que ganar elecciones y se logrará fijando una estrategia alejada de los fantasmas del pasado. "Incluso en estos tiempos…", como dice Sabina, es posible el pacto pragmático entre políticas muy diferentes. Lo demanda la gente, una nueva capitalidad de Oviedo y la izquierda lo necesita para no convertirse en estatua de sal.