Desde Roma con dolor

Acabo de llegar de mi cautivadora Roma, y lo hago como siempre con las pilas cargadas por haber podido disfrutar de unos días de las gentes, los rincones, los secretos, y de tantos misterios apasionados que esconden esa ciudad eterna. Pero, sobre todo, vuelvo con una cierta tristeza, no me atrevo hablar de desesperanza, pero sí de una sensación agridulce de retorno a la realidad, a la luz de los acontecimientos sencillos que he vivido estos días en esas bulliciosas y caóticas calles. No voy a hablaros de monumentos, ni de rincones, ni de nuevos escondites descubiertos, ni de glorias ya perdidas. No voy a hablaros de entresijos ni de callejeos vaticanos, ni siquiera de gastronomía y de otros placeres mundanos que siempre buscamos en esta ciudad.

Cosas del destino, si el año pasado vivía un momento histórico en los "Sampietrini" de San Pedro, con la triste y esperada noticia de la muerte del Papa Emérito Benedicto, este año he tenido la suerte de vivir otro de esos momentos inolvidables, un encuentro fortuito en la tarde de fin de año con el papa Francisco. Nos dirigíamos en las horas atardecidas a un encuentro informal de profesores de humanidades, de comunicadores, y de otros universitarios, para vivir unos de esos diálogos que siempre a uno le reconfortan cuando te encuentras con opiniones y palabras bien distintas a las que vivimos en nuestra universidad española. En estas estábamos cuando nos cruzamos con un débil y envejecido pastor, empujado con dificultad por una multitud de acompañantes y guardaespaldas, casi inaccesible, pero la emoción y los nervios del momento, porque el momento era de esos únicos, nos hizo gritarle con fuerza que veníamos con la Santina de Covadonga, motivo suficiente para que ese viejo pastor de lúcidas palabras nos mirara y nos bendijera. En ese momento fugaz, y de alguna manera un poco desconcertante, no tuvimos oportunidad de intercambiar más que gestos cariñosos y algún que otro grito nervioso. Pero, cosas del destino, en el diálogo posterior en una de las aulas vaticanas, el mismo Papa nos lanzó una serie de pequeños y fugaces dardos que recogían su lectura y su preocupación ante el convulso año que estábamos terminando. Todos estábamos expectantes, queríamos no solo escuchar su voz, sino también bucear en su pensamiento, zambullirnos en clarividentes esperanzas. La verdad es que Francisco estaba ya cansado, muchas horas de idas y venidas, de celebraciones, de prestar demasiadas atenciones y de regalar muchas sonrisas. No estaba ya para muchas batallas, pero sí nos dio algunas pinceladas que a todos nos hicieron pensar. Nos habló con una voz cansada y triste de un año que le generaba algo de preocupación, un 2023 que acumulaba más conflictos, más situaciones de guerra, que ningún otro momento desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Pero la cosa no se quedó solo en esa constatación, nos siguió hablando de un año en el que hemos vivido con mayor impunidad e indefensión frente a las distintas situaciones de conflictividad y de agresión, la mayoría de ellos irresolubles por el desprecio de toda legislación internacional, así como de las grandes instituciones que deberían mediar por un equilibrio mundial entre todos los pueblos. Un año que había puesto de manifiesto la incapacidad de dirigentes y de otras instituciones para establecer diálogos fructíferos, para generar situaciones de encuentro y de solución a las tensiones que estaban rompiendo todos los equilibrios en nuestro mundo y que, por desgracia, desembocan siempre en el empobrecimiento cada vez más alarmante de millones de hombres y mujeres. Y qué decir del adelgazamiento de las democracias con el aumento alarmante de formas dictatoriales, de pérdidas de libertad, crisis migratorias sin precedentes, desplazamientos de refugiados que son todo un clamor y una denuncia ante un mundo cada vez más insensible. Y, como siempre hace nuestro Papa, sin olvidar el daño irreparable que estamos provocando en nuestra casa común, en nuestro mundo, los ataques indiscriminados a nuestro medio ambiente, las emisiones de gases, la mundialización de la basura, la alteración de los equilibrios climáticos, y todo un rosario de agresiones y ataques que acabaremos pagando, si no nuestra generación, sí las generaciones venideras. Incluso alguno de los asistentes más ingenuos y valientes preguntaron sobre las últimas decisiones vaticanas respecto a determinadas bendiciones y otras opciones pastorales, todos sabemos que han generado demasiada polémica, muchas veces interesada y otras demasiado ideologizada, pero estaba cansado, y la respuesta fue sencilla y directa: pongamos en ejercicio nuestra razón de ser, la misericordia... Y poco más pudimos escuchar de ese hombre, de ese anciano cansado y tal vez demasiado gastado.