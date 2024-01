La dudosa muerte de periodista evanescente

Juan Benito Argüelles, Juan bendito le llamaba Alfredo Bryce Echenique, sostenía que dos periodistas de la transición, Quico Orejas y Miguel Rama, se caracterizaban por laborar en bambalinas, incluso molestos si alguien les mentase. Quico es autor de ficciones excelentes, "El Asesinato de Clarín y otras ficciones", una guía de Asturias a lo Juan Cueto Alas o Manuel Vázquez Montalbán, varios artículos literarios en revista de postín y un premio notable de El Casino de Mieres. Recuerdo cómo el carismático Vital Buylla, siendo yo consejero de Cultura, me localizó en dependencias ministeriales madrileñas exigiéndome llegase a Mieres a solemnizar la entrega del galardón, pese a la sempiterna discreción de Orejas. Rama, por su parte, escribía en "Región" y "ABC" y, fiel a su escapismo, procuraba no firmar contra lo que hacían otros gratos compañeros de él y míos en los dominicos, Nacho Gracia y el todo terreno Luis Ávila. De ahí, Miguel pasó al equipo de Faustino F. Álvarez en TVE donde, no se sabe cómo, consiguieron, con la complicidad, malicio, de Carlos Rodríguez y Emilio Tamargo, la donación de unos magníficos terrenos, el proyecto desproporcionado en volumen de arquitecto salido de la cuadra de la Radio y el engañoso convencimiento al director General de que aquí se grabarían todas las piezas españolas de teatro televisivo y radiofónico, más confortablemente, v.g., que en el raquítico Miramar barcelonés. El equipo, apolítico por definición, practicó, sin embargo, auténtica presión sobre todo el que despuntase en el arco político. De aquella, llegaron al colmo de provocar el absurdo con un pasquín repartido en un partido de fútbol sobre la supuesta, aunque increíble, incomodidad de retransmitir desde el Carlos Tartiere. Una tarde en el teatro Campoamor el humorista Pedro Ruiz, al intercomunicar con el público, dirigió rayo delator casualmente a Miguel, mientas Bendito, o Benito, me susurró "de esta no libra dar su nombre" pero, por el contrario, con sumo ingenio eludió indagación recibiendo aplauso generalizado. Ahora me entero que Rama ha fallecido y como el periodista que, según García Márquez, sorteaba la muerte en Bagdad, inspirándose sin duda en "Las mil y una noches", me atengo a su rigor comunicador vocacional para intuir que seguirá escribiendo entre las estrellas, digo bambalinas, sin que evidencie un Pedro Ruiz ni nadie. ¿La noticia de su muerte será suya? Vale, no obstante, tal final quijotesco a adherirme a la ovación sincera.