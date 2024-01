La faba indigesta

Es innegable que nuestras ciudades son verdaderos organismos vivos, espacialidades en constante cambio; son verdaderos organismos o estructuras que necesitan ser revisadas y adaptadas de manera recurrente para responder a los nuevos modos y estilos de vida, al inexorable desarrollo de las formas que tenemos de habitar y disfrutar de nuestros espacios. Nuestra ciudad no se escapa a la implacable necesidad de conjugar la habitabilidad con la preservación de los espacios más emblemáticos. Y desde hace ya un montón de años, cuando la irracionalidad urbanística quiso entrecruzar las piedras de vetustos edificios con los ruidosos asfaltos y las destructivas autoestradas, nuestra vetusta ciudad arrastra un montón de escandalosas incoherencias y de fracasos urbanísticos que, hoy por hoy, carecen de fácil solución, por más que muchos nos empeñemos en diseñar o enseñar posibles alternativas imposibles.

Es también innegable que donde hay un ovetense, un asturiano, un españolito, hay una solución para todo, un diseño urbanístico ideal, un proyecto de economía global, una propuesta de políticas sostenibles, una solución alternativa para cualquier problema o propuesta... Y así es como en estos años se han lanzado soluciones desde lo más descerebrado a las más rocambolescas, desde los más ingenuos hasta las más descabelladas, soluciones que cada uno de nosotros, en discusiones acaloradas, aportábamos al problema de la entrada a nuestra ciudad por la sensible y dañada zona de Santullano. Sempiterna arma arrojadiza entre políticos, facciones, disidentes ideológicos, tertulianos, callejeros y cualquier vecino que precisase de pensar que su opinión era la importante...

Es innegable la irracionalidad urbanística que seguimos manifestando en nuestra ciudad, en medio de un permanente alarde de riqueza y de historia, de singularidad turística; sigamos permitiendo el desprecio destructivo de una de esas joyas arquitectónicas que son y deberían seguir siendo el emblema de una ciudad que se ha mantenido viva por más de diez siglos, que ha preservado cada una de las huellas que la hicieron un paso privilegiado de caminantes.

No sabemos de qué mente maravillosa ha salido la última de las soluciones, una fatídica e "indigesta faba" que trastoca y colapsa los desplazamientos de gran parte de los ovetenses. Yo mismo, de manera inexorable, para entrar o salir de mi casa, debo pasar día tras día por las fauces delirantes de un esperpento urbanístico y circulatorio. Una verdadera locura que más que descongestionar se ha convertido en un auténtico tapón que destapa toda clase de improperios, nerviosismos, irracionalidades circulatorias y todo un rosario de protestas taimadas.

No pretendo asumir un papel de crítico ni mucho menos ser un alarde destructivo; al contrario, me gustaría lanzar un grito valiente, una llamada atrevida para que de una vez por todas adoptemos soluciones que verdaderamente nos acaben convirtiendo en una en una ciudad de espacios respetuosos con nuestra historia, espacios humanos y humanizadores, transitables en lo cotidiano, verdaderos "ágoras" naturales para el encuentro, el deporte y el descanso, para el disfrute de una de las ciudades más bonitas de Europa. Qué necesidad tenemos de seguir potenciando un urbanismo irracional, cuando tendríamos que afrontar con valor la urgencia y la necesidad de convertir toda esa zona en un verdadero y total espacio verde, desviando el tráfico a otras zonas, permitiendo que la zona de Santullano, como tantas otras, fueran verdaderos parques, "villas" a la romana, a la parisina, espacios verdes para pasear, jugar, descansar, abstraerse de los ruidos y agobios. Lo mismo que podríamos hacer con La Vega, la Fábrica de Gas, la Plaza de Toros, el Viejo Hospital… Sé que soy un ingenuo, que los lugares utópicos no tienen cabida entre tanto pragmatismo, pero permitidme descargar mis cabreos circulatorios, fruto de mis indigestas fabas, con este pequeño sueño de una ciudad más verde y más humana.