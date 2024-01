Xoán, soñador soñado de Pepe Montero

Hace algo más de medio siglo me presenté en Cibuyo, lugar encantado a orilla izquierda del Alto Narcea, para conocer a los que serían mis suegros. Él, conocido en la comarca como Molín, tratándome filial y positivamente, sentenció: "Parece buen rapaz, pero falta salud, ¡no le gusta el vino!". El diagnóstico, bonhomía mía aparte, era acertado, pues estaba yo influido por mi gran amigo José Luis García Delgado en su polémica con el salense Joaquín Lorences, luego insigne claustral, que defendía, y terminó acertando, los caldos menospreciados. Ya con estampillado de origen, enólogos y la incorporación del blanco ibiense a la denominación Cangas, el panorama para paladares exigentes ha cambiado radicalmente hasta calidades de primera y, tal pronosticaba el bueno de Joaquín, resultar factor económico.

Camino a la excelencia también la diversa vinatería gallega, trasfondo de José Montero para novelar "El sueño secreto de Putin" (Azor Editorial: Gijón 2023). No es la primera incursión literaria de Pepe, antiguo diputado en la Asamblea de Cataluña y compañero en la AMSO. Su actual entrega en 31 breves capítulos es el imaginativo encargo de los Servicios de Inteligencia del Mundo a Xoán, personaje gallego que comercializa producto del terruño en Rusia y ante el inquilino del Kremlin para abocar al señuelo de un trozo de paraíso en Baiona donde levantar mansión, o pazo, y disfrutar de las viñas, bien maridadas de jugosas empanadas. Finiquitado el onírico relato de Pepe y Putin, recibo de mi librera de cabecera "Un espía privado", obra de los hijos de John Le Carré, maestro del género, que me lleva a que Montero, tras crear a Xoán, en absoluto Smiley, aunque coincida espía de los espías, ya jamás podrá dejar el humus detectivesco en el que ha abierto porta ficticia que solo la muerte real de Putin entrecerrará. Eso sí, dejando en Rías Baixas espacio, no casoplón sino al menos el par de metros que Tolstói, por cierto ruso, decía bastaban al hombre para irse en paz.