Afilar plumas y que Oviedo corra

Anduvo estos días el alcalde Canteli por Madrid vendiendo todo lo bueno que tiene Oviedo, en esa cruzada por llenar la ciudad de visitantes. Ya estamos en las primeras páginas de las agendas turísticas y somos una opción, con tanto peso como las grandes, cuando a esa familia de Valladolid, de Toledo, de Soria o de San Sebastián de los Reyes, le toca elegir las paradas para esos días de viaje por el Norte.

Al tiempo que la capital asturiana se adapta al turismo que viene (y que vendrá), de puertas adentro vive un momento crucial para afianzar el modelo de supervivencia de la segunda mitad del siglo. En el trazo grueso, hay en Oviedo un cuarteto de retos que afrontar: La Vega y el antiguo hospital en los grandes formatos; la fábrica de gas y la plaza de toros como satélites de cada uno los anteriores. Al detalle, al árbol ovetense le crecen decenas de ramas, cada una con su relevancia para construir una frondosa realidad.

Merece reconocimiento el esfuerzo institucional que hacen las administraciones. No es momento de pasar facturas ni de revisar viejas contiendas, pero el ambiente político del momento se parece poco a de los últimos tiempos.

Las pruebas son palpables. No hace ni dos semanas que Alfredo Canteli se vio con el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, de IU. La cordialidad fue extrema y, aunque la versión oficial dice que no tocaron los temas capitales de Oviedo, que no son pocos los que competen a ambos, sí que hubo entendimiento y buena voluntad para no ponerse palos en las ruedas y tratar de que el barco capitalino alcance velocidad de crucero.

En este buen rollo tiene mucho que ver IU en su versión municipal. También Canteli, con ese carácter tan especial que le hace convertirse en volcánico con el que se le pone de frente pero adorable con quien logra hablar su mismo idioma, lleve las siglas que lleve en el carnet. Y ahí, el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, se ha expresado lejos de la confrontación, aunque sin bajar la exigencia.

Con ellos, construir el puente hacia Ovidio Zapico ha resultado relativamente sencillo. Ahora que todo parece engrasado es momento de pasar a los hechos.

El buen momento también tiene color socialista. Es cierto que en la municipalidad hay algo más de choque entre el PP y el PSOE, pero en la esfera regional, entre jefes, corre el almíbar cada vez que coinciden Canteli y el presidente, Adrián Barbón.

Este clima favorable, esta paz de entreguerras no tiene fecha de caducidad. Pero en la vida, más en política, no conviene confiarse ni bajar la guardia, así que bien harían todos estos políticos en afilar las plumas, sacar papeles y firmar y pactar todo lo que puedan para que Oviedo empiece a rodar, que nunca se sabe cuándo cualquier minucia lo puede echar todo a perder.