"El Consorcio", más que un grupo vocal

¿Qué tienen los de "El Consorcio" que treinta años después de su debut siguen llenando todos los recintos, a pesar de que sus voces ya no son lo que eran? Apenas dos semanas antes lo habían hecho en Gijón y esta vez en Oviedo, Amaya Uranga y sus hermanos Estíbaliz e Iñaki, junto con Carlos Zubiaga, agotaron las entradas de los dos conciertos programados para el Teatro Filarmónica. Y una vez más volvieron a hacer felices a toda una amalgama de generaciones que no dejaron de sonreír, cantar y hasta bailar entre las incómodas butacas.

No podemos obviar que Amaya no tuvo su mejor noche: pasó frío en el escenario, se le olvidaron algunas letras y le costó alcanzar y mantener algunas notas. Aun así, la mayor de los Uranga es única y ha dado tanto al mundo de la música que se le perdona todo, porque es mucho más lo que suma que lo que resta. Además, ahí estaba Iñaki atento a todos los detalles para corregir alguna frase o para entrar afinadísimo y suplir cualquier imperfección cuando Amaya no podía o se despistaba. Y lo mismo Estíbaliz, audaz y rápida para cambiar de registro vocal cuando era necesario, con un resultado espléndido. Y Carlos Zubiaga, un gran músico imprescindible en esta formación, cuya humildad le hace estar más cómodo en un segundo plano.

Y volviendo a la pregunta inicial, ¿Qué tienen los de "El Consorcio"? Creo que la respuesta es sencilla: mucho amor por la música, gran gusto vocal y, sobre todo, muchas y buenísimas canciones, la mayoría de ellas creadas por Juan Carlos Calderón.

"El Consorcio" es el grupo vocal por excelencia de la música hispana y sus voces seguirán conquistando a generaciones mientras el cuerpo aguante.