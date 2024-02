"Lohengrin": los millones, en el campo

Y por fin llegó "Lohengrin", para cerrar la septuagésimo sexta temporada de la Ópera de Oviedo. Wagner, en toda su intensidad, para concluir una aventura de una manera tan sobrecogedora que más parece un "Continuará…" que un punto final. Una temporada que ha homenajeado a su primera función inaugurándose con Manon; que repasó la ópera española y el Puccini menos representado con sendos programas dobles; que batió todos los récords locales de espectadores con "La Traviata", antes de llegar a este título. Cuatro caras de una programación poliédrica, como debe ser, que cierra con un quinto registro apasionante, aunque, una vez más, poco común.

Porque, para una ciudad como Oviedo, para un teatro como el Campoamor, afrontar una producción wagneriana y hacerlo con garantías es muy complicado, casi una utopía. Las obras del alemán requieren unas infraestructuras musicales y unos registros vocales muy específicos. En "Lohengrin" hemos podido ver a más de sesenta personas cantando de manera simultánea en el escenario, poniendo en evidencia que la caja escénica del Campoamor es diminuta. Prácticamente se ha renunciado a tener un decorado y una dirección escénica fluida porque, sencillamente, no cabía. Me hubiese gustado ver cómo se manejaba toda esa gente en las entradas y salidas del coro por esas entrecajas del teatro, ya de normal sobreexigidas, con esta nómina de personal tan abultada.

Una vez más, para la Ópera de Oviedo, querer es poder y del vicio han hecho virtud. Wagner requiere unos cantantes muy específicos, con una técnica concreta. Se generan especialistas en su obra, artistas que hacen carrera volcando sus esfuerzos en este perfil. Esos especialistas wagnerianos son pocos y caros. Concretamente "Lohengrin" (como ya dije antes) pide un coro muy voluminoso que, además, se pasa tres de las cuatro horas encima del escenario cantando. Con todo ello, la función que hemos podido ver me recordó a aquella famosa frase del genio del fútbol Johan Cruyff cuando reclamó al presidente del Barça, Josep Lluis Nuñez, que "los millones tienen que estar en el campo, y no en el banco". Ópera de Oviedo apuesta esta vez por un súper reforzado coro "Intermezzo", que ha respondido espléndidamente al reto mostrando un nivel estratosférico. Eligió para dirigir la OSPA a Christoph Gedschold, soberbio, y convocó a una nómina de especialistas que nos han puesto los pelos de punta. Impresionante Simon Neal como Telramund; aterradora Stéphanie Müther como Ortrud; elegante (aunque no intrépido) Samuel Sakker como Lohengrin; bien Insung Sim y Borja Quiza; bien también los Nobles de Bramante, donde me hizo ilusión ver alguna cara muy de casa, y los cuatro pajes, voces blancas de la escuela "Divertimento", que firmaron un renglón bellísimo dentro de la función. Pero sorprendente, sobre todo, Miren Urbieta-Vega, una de las voces que (se podría decir) vienen de nuestra cantera, que asumió el reto de cantar Wagner por primera vez y que nos ha dejado una Elsa de leyenda, sencillamente maravillosa.

El mito contemporáneo sobre Wagner, el chiste genial de Woody Allen que dice que escuchar su música provoca ganas de invadir Polonia, fue verdad y mentira. Porque su obra no es sólo la fiereza impetuosa. Cuando Wagner acaricia con sesenta voces lo hace con tierna delicadeza, y cuando Wagner se enamora, la ilusión crece en el corazón hasta que casi lo hace explotar de júbilo. El libreto, emocionante. Las más de cuatro horas se hacen cortas. Pero para eso hace falta que los millones estén en el campo. Y eso es lo que hemos visto. Voces, orquesta, coro, música. Gran función. Hasta el año que viene.