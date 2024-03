Teatinos resucita

Acostumbrados como estamos a despertarnos día sí y otro también con noticias tristes, con acontecimientos luctuosos, con situaciones desagradables, y toda una lista de negatividades, sobre todo cuando se trata de los barrios y las periferias, de aquellos lugares de nuestras ciudades que no acostumbran a aparecer con grandilocuentes titulares, estos días nos hemos sorprendido con un acontecimiento fuera de lo común, o al menos fuera de lo esperado para muchos, en la sencillez de nuestro barrio, en la humildad de una parroquia insignificante, estamos viviendo el nacimiento de una nueva Cofradía, o Hermandad en sentido más originario, que viene a dar un vuelco enriquecedor a los sentires y aspiraciones de la Semana Santa ovetense. Alguno puede estar preguntándose por lo novedoso de este hecho, puede incluso chocarnos que proclamemos con tanta excepcionalidad algo que puede parecer simplemente común o trasnochado. Para nosotros es una hermosa y grandísima noticia, no porque asumamos formas y expresiones que tal vez no nos pertenezcan, o que otros ya se hayan apropiado. Para nosotros es una gran noticia el saber que desde la pequeñez y la pobreza de nuestros gestos vamos a suponer una pequeña chispa renovadora, el gran acontecimiento, la verdadera novedad que significa anunciar la vida, sí la vida con mayúsculas, en medio de un mundo ahogado en tantas desesperanzas y sufrimientos.

Desde aquellos tristes días de la pandemia, en los que de pequeñas conversaciones y de grandes sueños surgió la idea de hacer posible una nueva forma de vivir y de cantar los acontecimientos de la Pascua que se vive en nuestras calles, un pequeño grupo de ilusos o tal vez de soñadores de lo posible, nos aventuramos en una temerosa y prudente carrera que hiciera posible que de la sencillez de nuestro barrio se fuera construyendo toda la grandeza de unas palabras que más que saetas se convierte en un exultat pascual. Y así nació la hermandad de la Resurrección y de la Virgen de Covadonga, con la pretensión de llenar un vacío que descubrimos en las vivencias y en las pasiones de nuestras calles, de los penitentes y procesiones, de los alardes y las emocionales trompetas que se pasearán en unas semanas por tantos los rincones de nuestra ciudad...

Fruto de aquel sueño que se ha hecho realidad, con no pocas dificultades y bastantes zancadillas, podemos hoy contaros con una gran alegría que se ha materializado, gracias a las manos delicadas, pero creadores de belleza, de la imaginera gaditana Ana Rey; escultora a la que acudimos no solo por su afamado prestigio, por la finura y realismo de sus creaciones, o por ser la primera mujer imaginera que se cuela en las procesiones más significativas de toda España, sino porque creíamos que sus afinadas manos y sensibles haceres habían dado vida a representaciones bíblicas de una profundidad expresiva, imágenes que transmiten presencia del misterio, que penetran hasta lo más íntimo de los que en ellas se miran. Y de sus delicadas manos ha nacido nuestro Resucitado; la mirada más penetrante, profunda y hermosa, el rostro sereno, el alma de una vida que se abre paso entre las tinieblas y la oscuridad de la muerte, la imagen arrebatadora y desapasionada de un resucitado sereno, que sin manchas, sin huellas de sufrimientos pasados, con unas sencillas llagas que más que tristezas anuncian triunfos y esperanzas, van a levantar los silencios contenidos de nuestras calles, los corazones encogidos de hombres y mujeres que al contemplar esa belleza deslumbrante, al dejarse penetrar por una presencia que desbarata hasta la indiferencia más arcaica o la dureza del corazón más irredento, sentirán el pasar del silencioso y contenido resucitado que lo único que pretende, en medio de un mundo de existencias apagadas y desesperanzadas, es inundarlo todo de una nueva luz, de una nueva vida, que su mirada irá derrochando en todos aquellos que sean capaces de sostener o de levantarse, o de mirar de una manera humilde, cara a cara, al que sin decir nada está gritando que es posible la vida en medio de tanta muerte, que podemos ahogar todas las desesperanzas con el simple gesto de zambullirnos en un alma nueva que se refleja en su cristalina mirada.

Este fin de semana recibiremos de manera solemne, acogeremos en nuestra casa de Teatinos la imagen del que viene a ser signo de la victoria, del triunfo definitivo de la vida; el Resucitado y su creadora estarán con nosotros para hacernos sentir los creyentes más afortunados por tener a nuestro lado el signo definitivo, el rostro sacramental que desbordando belleza y lanza el mensaje de una mirada que penetra los corazones, una labios que gritan serenos, unas manos que invitan a sentirlo, un cuerpo que camina y que solo nos habla de vida.