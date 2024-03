Para nuestra estrella "Titín"

Conocí a Paloma hace ya una década y desde el primer momento, me abrió las puertas de su casa –y de su corazón– de par en par. Su casa fue la mía durante varios años y, aunque no llegué a conocer a la gran profesional de la que tanta gente me ha hablado estos días, sí pude disfrutar de su generosidad infinita.

Las cosas no fueron nada fáciles para Paloma durante este tiempo. De esta parte de la historia tendrían mucho que contar los pocos que pudimos acompañarla. Como su hijo, a quien el dolor se le instaló en el alma ya hace tiempo cuando sus problemas de salud empezaron a aparecer. También Eva, su vecina y fiel amiga, de la que Paloma siempre decía que era un ángel. Gracias por tantísimo, Eva.

Como se ha escuchado estos días, Paloma era fuerte y luchadora, no se rendía nunca y aunque ya no resplandecía como antes, yo aún pude verla brillar. La vi brillar en lo cotidiano; en un refresco al sol en el Parque de Invierno; en unas "Arancini" preparadas con infinito cariño a pesar de no ser la cocina algo que a ella le gustase; en cada tarta de cumpleaños; en cada foto familiar que ponía en su salón. La vi brillar cuando después de un tiempo enferma, pudo acompañarnos a unas vacaciones y ponerse como a ella le gustaba: "bien morena". Tuve la suerte de verla brillar cuando se acercaban los dos días del año que más le gustaban: el día de Reyes y el cumpleaños de Alejandro, maquinando qué podría regalarnos para sorprendernos, poniendo tanto amor y cariño en cada detalle, aunque las fuerzas no acompañasen. Cuando la salud de Paloma se lo permitía, ella resurgía con fuerzas y nos invitaba a comer fuera. Nadie que la conozca bien podrá dudar que Lobato era su sitio favorito. Ay, quién nos iba a decir que no quedaban muchos de esos momentos juntos.

Pero, sobre todo, nos deslumbró con su luz el día que le contamos que Óliver, su querido nieto, estaba en camino. Qué feliz fue Paloma ese día, resplandecía. "Yo no quiero que me llame abuela", decía, en su esmero por alejarse de cualquier cosa que pudiera hacerle sentirse "demasiado mayor". No sabemos cómo lo consiguió, pero algún pacto hizo ella con su nieto que este nunca la llamó abuela y siempre, siempre, la llamó "Titín".

Cuánto querías a tus dos niños, "Titín". Gozabas de muchos logros profesionales a tus espaldas, pero del que tú estabas más orgullosa, tu proyecto estrella, siempre fue Alejandro. Cuando las fuerzas se te agotaron y la vida dolía demasiado, momentos antes de dejarnos para siempre, cuando nada ya de este mundo terrenal te hacía responder, esbozaste la última sonrisa al ver que era él quien estaba a tu lado en la cama del hospital. Y entendí, "Titín", que siempre lo hiciste lo mejor que pudiste porque no había nada que tu quisieses más en este mundo.

Ahora nos queda aprender a vivir sin ti, convivir con este nudo en la garganta y el dolor en el corazón. ¡Qué injusta la vida! Nos consuela saber que ya no sufres, que estarás feliz con tu padre y Memé, con Juan y José María...

¡Ay, "Titín"! Miraremos al cielo con la esperanza de seguir viéndote brillar allí arriba. Te querremos siempre. Descansa en paz.