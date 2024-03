Marqueta en sus largas noches

"Los pueblos que no conocen pasado, no tienen buenos presente y futuro".

Marqueta, P., "Largas Noches"

Octavio Paz, "Pis" llamaba el poeta Ángel González jugueteando, sarcástico, con su fonética en New México, bendecía el insomnio creador, lo que vale para el libro breve pero sabroso de Pedro Marqueta bajo sello Círculo Rojo.

Los datos de la escueta historia, concienzudo estilo del hispanista Pierre Vilar, que todos deberíamos conocer de la guerra incivil y aledaños, se entremezclan con sucedidos deportivos y de cruel orfandad de la cosecha familiar de las noches insomnes del futbolista Campos recogidas con mimo por su hijo Pedro Marqueta L. Navasa. El trasfondo es historia bélica ortodoxa menos cuando se inclina, como Ángel Viñas, por que la muerte del General Balmes, Gobernador militar de Las Palmas, el 16 de Julio de 1936, no fue accidente sino el primer asesinato de la contienda 1936/39 facilitador del desplazamiento de Franco para el Golpe de Estado. Algún otro dato merecería leves retoques, así la frágil amistad personal anterior entre Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera, si se conocieron, como el autor y yo creemos, en Oviedo, testigos ambos de la boda entre Serrano Suñer y Ramona, Zita, Polo Martínez-Valdés; o el matrimonio de Rafael Alberti con María Teresa León, a la que en una ocasión se llama Rosa. La aportación es testimonio impagable para cuatro generaciones que no deberíamos prescindir de nuestra historia encarando presente y futuro. Bien siento no haber conocido al autor y a su libro cuando la visita de Ronald Fraser a Asturias, pues su testimonio lo hubiera incorporado a "Blood in Spain" (Traducido con el verso/aforismo de Cernuda: "Recuérdalo tú, recuérdalo a otros"). La abulense Las Navas del Marqués, donde transcurre parte determinante del relato, es topónimo que llega a conformar el apellido del autor.

Por cierto, Las Navas del Marqués es lar veraniego, en distintas épocas, de al menos otros dos conspicuos ovetenses, Teodomiro Menéndez, armero, diputado socialista, doble condenado a muerte, y Samuel Quintana, empleado jurista de la antigua Ensidesa.